Volkswagen accelera sull’elettrico e avvia la produzione di ID.4

Avviata la produzione di ID4, Volkswagen conferma di puntare forte nel 2020 sul fronte delle auto elettriche.

Volkswagen non molla la presa sull’elettrico e rilancia dando il via alla produzione di ID.4. Malgrado qualche intoppo nell’avvio della fase produttiva di ID.3 la casa automobilistica tedesca punta a lanciare ufficialmente sul mercato la nuova auto elettrica entro il 2020. Analizzando le difficoltà riscontrate con il precedente modello, indicato come in uscita in estate, VW afferma di aver imposto un’accelerazione per quanto riguarda l’ottimizzazione della catena di montaggio del crossover ID.4.

Avvio della produzione pubblicizzato in anteprima dallo Youtuber tedesco nextmove, che è stato invitato da Volkswagen a visitare lo stabilimento produttivo di Zwicau. Tra gli aspetti sottolineati dallo Youtube soprattutto l’ampio spazio all’interno dell’abitacolo, frutto della compattezza della trasmissione elettrica resa possibile dalla piattaforma MEB.

Guardando più in generale alle varie caratteristiche di ID.4, il cui design è derivato dalla ID CROZZ, l’autonomia indicata è di 500 km (secondo standard WLTP). La capacità lorda del pacco batterie è di 82 kWh (77 al netto), mentre per il prezzo si parla di almeno 50mila euro. Importo che potrebbe però scendere in funzione di eventuali incentivi auto.

Come dimensioni ID.4 ricorderà altri crossover com Jaguar I-Pace. Come confermato nelle scorse settimane da Ralf Brandstatter, COO Volkswagen, inizialmente ID.4 avrà la sola trazione posteriore. In un secondo momento verrà implementata quella integrale.

