Viaggi all’estero, è fondamentale fare attenzione a ciò che si mette in valigia, altrimenti si corre il rischio di rovinare la vacanza.

Partire per un viaggio è sempre emozionante, con quella voglia di esplorare che ci accompagna, quel non sapere cosa troveremo e l’adrenalina che ci pervade. La preparazione al viaggio è altrettanto importante, perché determina il modo in cui lo affronteremo, ossia se pronti per ogni eventualità come le formiche, o sprovvisti come le cicale.

Tutto dipende da noi. È normale, in realtà, dimenticare qualcosa, ma ci sono cose che, se scordate, possono rovinarci la vacanza. Ecco perché, in genere, è necessario fare mente locale con una lista completa di ciò di cui si avrà bisogno.

E in questo elenco, è necessario mettere un asterisco sulle cose che proprio non è possibile lasciare a casa. Ma quali sono?

Viaggi all’estero? Sono queste le cose che è vietato dimenticare, se non vuoi rovinarti la vacanza

Prima di partire, verifica di avere con te il passaporto, anche se in Europa, perché ci sono Paesi a cui non basta solo la carta di identità.

Tra le prime cose da fare c’è il controllo della validità del passaporto, e se si è incinta, ci sono compagnie che richiedono certificati appositi. Buona cosa è anche fare delle fotocopie dei propri documenti, perché può succedere di smarrirli. In tal modo, non ci si ritroverà in situazioni incresciose.

Non bisogna dimenticare di prendere informazioni sul Paese in cui si soggiornerà, in modo da conoscere la reale situazione in merito a sicurezza, salute, trasporti. Nel caso in cui si parta per un Paese ritenuto zona a rischio, è fondamentale avvertire ambasciata o consolato.

Fondamentale è anche prendere precauzioni dal punto di vista sanitario, e quindi fare dei vaccini specifici se necessario, portare con sé medicinali e ricette mediche. Se si hanno allergie, portare pillole specifiche.

Se si va fuori dall’Europa è importante avere un’assicurazione sanitaria privata, per qualunque emergenza. Altra cosa importante, è tenere in rubrica, sul proprio smartphone, i numeri di ambasciata o consolato italiano, unità di crisi, emergenze locali, albergo, autonoleggio ecc.

Controllare che la propria Sim funzioni se si va in un Paese fuori UE e in caso, stipulare un contratto provvisorio. Conoscere qualche parola della lingua del luogo in cui si va può aiutare e usare Google Translate può essere un ottimo modo per comunicare.

Prima di partire, fare già un check del peso e delle dimensioni della valigia, in modo da non perdere tempo in aeroporto. Fare un controllo, infine, di tutti gli oggetti che si possono portare in valigia (basta andare sul sito della compagnia con cui si parte), in modo da non perdere l’aereo perché magari si viene fermati per avere con sé oggetti vietati.