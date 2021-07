Verde Urbano by GreenStyle: idee per un orto fai da te in casa da primo premio

Hai sempre sognato di fare un orto fai da te in casa, ma non hai mai avuto modo di approfondire la questione. Forse ti è mancato un po’ il tempo o non hai mai trovato spunti interessanti da cui partire per creare il tuo personale angolo verde, anche se abiti in centro città. Gli orti urbani sono una realtà sempre più presente, per dare un po’ di respiro green anche ai centri urbani più grigi e inquinati. Sono belli da vedere, apportano molti benefici per la salute (individuale e collettiva), sono utili e funzionali, perché consentono di avere le verdure che preferisci a km 0, danno un tocco di originalità in più ai tuoi spazi all’aperto, arrivando anche a decorare con stile gli ambienti interni.

Un hobby che ha preso piede anche nelle grandissime metropoli ormai da qualche tempo. Piante da frutto e piante di ortaggi, e non solo più ornamentali, spuntano sui tetti dei grattacieli più alti, nei terrazzi che affacciano sui monumenti più belli delle città d’arte, sui balconi dei quartieri più popolosi o, per chi ha la fortuna di averli, nei giardini piccoli o grandi, accanto ad alti alberi, aiuole di fiori, arredi da esterno.

Un passatempo da iniziare a coltivare fin da subito, prendendo spunto da chi ha già creato uno spazio verde in casa o in giardino, anche per fare un pieno di tutti i benefici che “avere le mani nella terra” porta con se.

Ortoterapia, i benefici della natura che non ti aspetti

La natura può essere un’ottima alleata di benessere. Gli effetti positivi di vivere all’aria aperta sono davvero moltissimi. Mai sottovalutare le proprietà dell’ortoterapia, un vero e proprio trattamento al quale i medici ricorrono in caso di pazienti con patologie mentali o problemi di salute particolari che ritrovano nella pratica del giardinaggio uno strumento utile per allontanare ansia, stress, pensieri negativi.

Sono tanti i benefici di un hobby che dovrebbe essere proposto anche ai bambini nelle scuole o agli anziani nelle case di riposo. Così come agli adulti per staccare un po’ la spina, ritrovare il contatto con la madre terra e magari riconnettersi con il proprio io più interiore, spesso smarrito tra tutto quello che la nostra agenda quotidiana ci dice che dobbiamo fare.

Come fare l’orto migliora la nostra vita

Lavorare la terra, in giardino o in vaso, aiuta corpo e mente a stare in forma e in salute. L’ortoterapia, se eseguita con costanza, infatti può aiutare a:

migliorare l’umore combattendo l’irritabilità

allontanare ogni forma di stress

regolarizzare la pressione del sangue

migliorare la regolarità del battito cardiaco

respirare meglio

tenere sotto controllo gli stati di ansia

aiutare durante la convalescenza post intervento o post trauma

allontanare i pensieri negativi

rilassare mente e corpo

sviluppare attenzione e pazienza

migliorare la fiducia in se stessi e l’autostima

Coltivando un orto, coltiviamo anche il nostro carattere. E ci prendiamo cura della nostra salute.

Orto in casa: cosa piantare

Quando si decide di intraprendere questo hobby, bisogna iniziare acquistando un kit per il giardinaggio base, così da avere tutto il necessario. E poi bisogna scegliere cosa piantare nell’orto di casa. Ricordati di seguire le stagionalità delle piante: ognuna ha il suo periodo di semina e quello di raccolta, che dobbiamo assolutamente rispettare. E non dimenticarti mai di chiedere consigli utili a qualche persona esperta per poter conoscere tutti i trucchi per prendersi cura dello spazio verde in maniera da tenere lontani insetti, parassiti, malattie e seguire tutti gli accorgimenti per piante da orto forti e sane.

Il calendario delle piante da seminare mese per mese può tornarti utile, così come quello dedicato alla raccolta degli ortaggi: in ogni periodo dell’anno puoi portare sulla tua tavola il meglio che la terra offre, secondo la sua stagionalità. E poi segui i tuoi gusti, così da poter mangiare in modo sano, vario, equilibrato e fare un pieno di frutta e verdura coltivate da te.

In linea di massima gli ortaggi e i frutti più facili da coltivare sul balcone e in luoghi ristretti sono:

lattughe

bietole

basilico

prezzemolo

rucola

fragole

carote

cipolle

pomodori

zucchine

cetrioli

peperoni

sedano

melanzane

In base agli spazi che hai a disposizione, puoi sempre scegliere la pianta più adatta. Come sistemare poi queste piantine per organizzare bene gli ambienti e garantire loro la giusta esposizione al sole?

Idee originali per l’orto fai da te

Il fai da te ci permette di creare tantissimi angoli dedicati alla nostra passione green, con materiali di recupero e tanta creatività. Non ti devi preoccupare se lo spazio è poco, se hai un balcone piccolo o se in giardino è tutto occupato da altro. Sono tantissime le idee originali per un orto fai da te che puoi iniziare a fare subito in casa. Troverai sicuramente l’angolo più idoneo.

Fioriere di erbe aromatiche

Le pareti dei balconi (o anche di spazi interni per chi vuole avere un profumo naturale in tutta casa) possono ospitare fioriere verticali dove piantare le erbe aromatiche utili per le nostre ricette in cucina, ingredienti pieni di sapore e di salute. Basta ricreare una parete in cui installare i nostri vasi e il gioco è fatto.

Ricicla i pallet di legno

Le pedane in legno si possono recuperare a costo zero e si possono trasformare in fioriere con ruote, per muovere agevolmente. Ideali per piantare ad esempio l’insalata.

L’orto in casa nel mobile vecchio

Hai un mobile vecchio con cassetti che non usi più? Se hai uno spazio all’aperto abbastanza grande, puoi usare questi supporti per creare un orto di design che tutti ti invidieranno. Puoi anche solo creare un supporto “a scala” sfruttando solo i cassetti.

Vasi appesi

L’ideale per balconi piccoli, spazi che si sviluppano in verticale oppure per coltivare qualcosa indoor.

Recupera vecchi pneumatici

A costo zero, avrei delle aiuole dipinte dei tuoi colori preferiti, all’interno dei quali seminare quello che più ti piace.

Orto verticale in casa

Non solo le spezie si possono coltivare in verticale. Se lo spazio in orizzontale non c’è, permetti alle tue piante di svilupparsi in alto, con piante coltivate su pareti decorate dove installare i vasi con dentro gli ortaggi che preferisci. Ideale per balconi piccoli.

Verde Urbano by Greenstyle, tante idee per il tuo orto in casa da votare

E magari da copiare. Se ancora non hai trovato il tuo stile, puoi provare a dare un’occhiata alle proposte di chi da tempo si dedica a quella che è diventata una vera e propria passione. Verde urbano by GreenStyle è il nuovo concorso lanciato dal nostro magazine e dedicato a chi ha deciso di ritagliarsi uno spazio in giardino, in casa o sul balcone per creare uno spazio verde. Per portare un po’ di sostenibilità anche nelle aree urbane, rendendole più green.

Le fotografie inviate dai concorrenti che hanno scelto di partecipare al contest (seguendo magari i nostri consigli su come fotografare un orto urbano) possono diventare ottimi spunti per chi si vuole cimentare in un hobby che ti può cambiare la vita. O chi ha già un orto domestico ma vorrebbe renderlo non solo produttivo, ma anche più bello da vedere. E magari da fotografare.

Sfogliando le fotografie dei partecipanti si possono non solo carpire i segreti più interessanti, ma si può anche votare lo scatto preferito. In palio anche per chi ha votato uno dei monopattini elettrici messi in palio, per poter sperare di vincere un mezzo di trasporto green.

Orto in casa, è arrivato il momento di mettersi in gioco

Cosa aspetti a creare il tuo piccolo spazio di benessere verde in casa? Tante le idee da copiare che ti abbiamo suggerito e tanti gli spunti interessanti che potrai trovare nel nostro contest, dedicato proprio al tema del giardinaggio domestico. Siamo certi che troverai la tua strada. E non riuscirai più fare a meno di annaffiatoi, semi, zappe e guanti colorati per prenderti cura giorno dopo giorno delle tue piantine. Che cresceranno forti e sane e saranno anche loro da primo premio.