Hotel di lusso a 15 euro per uno dei posti più belli della Grecia: non è uno scherzo, se sai dove andare per l’estate non spenderai nulla.

La Grecia è da sempre una delle mete più ambite per le vacanze estive, grazie alla sua straordinaria storia, cultura e patrimonio naturale.

Negli ultimi anni, però, molte località turistiche hanno visto un aumento vertiginoso di affollamento e prezzi, rendendo difficile trovare angoli di tranquillità. Fortunatamente, esiste un luogo che conserva la sua autenticità e bellezza: Paleo Trikeri.

Spiagge bianche e mare cristallino, meta economica in Grecia

Paleo Trikeri è un’isola poco conosciuta, situata vicino al Monte Pelio, una delle regioni più affascinanti della Grecia. Con una popolazione di appena 15 abitanti, questa piccola isola è un rifugio per chi cerca pace e tranquillità. Qui, il tempo sembra essersi fermato: non ci sono automobili, il rumore del traffico è solo un lontano ricordo, e i turisti sono una rarità. L’atmosfera è dominata da taverne tradizionali, piccole case in affitto e caffè gestiti da abitanti locali, dove il calore dell’ospitalità greca si fa sentire in ogni angolo. Uno dei maggiori vantaggi di una vacanza a Paleo Trikeri è il costo incredibilmente contenuto delle sistemazioni. È possibile pernottare in una delle celle del Monastero, il più antico edificio dell’isola, per soli 15 euro a notte.

Non è raro trovare anche camere doppie a partire da 10 euro. Questi prezzi sono un sogno se paragonati a quelli delle mete più conosciute in Grecia, dove il costo della vita turistica può essere schiacciante. Anche i pasti offrono un’esperienza gastronomica a prezzi accessibili. I ristoranti locali servono piatti tipici a base di pesce fresco, con portate che oscillano tra i 5 e i 10 euro. Gustare un pasto preparato con ingredienti freschi e locali arricchisce ulteriormente la visita. L’accesso a Paleo Trikeri è un’avventura in sé. Essendo un’isola priva di strade e automobili, è raggiungibile esclusivamente via mare.

Per arrivarci, è necessario recarsi al villaggio di pescatori di Alogoporos, dove si può prendere un taxi acquatico che, in soli cinque minuti, porta a destinazione per una cifra simbolica di circa 2 euro. Questo breve viaggio regala già un’anteprima del magnifico panorama che ci aspetta, con acque cristalline e una natura rigogliosa. Una visita a Paleo Trikeri non può dirsi completa senza una tappa al Monastero di Panagias, situato in cima a una collina. Questo luogo non solo offre un’opportunità di soggiorno, ma rappresenta anche un punto panoramico privilegiato da cui ammirare il paesaggio circostante. Da qui, è possibile scorgere alcune delle spiagge più belle dell’isola, come la Baia di Agia Sofia e Prasini Ammos.

Queste spiagge, caratterizzate da sabbia finissima e acque turchesi, sono perfette per chi desidera immergersi nella bellezza naturale senza la confusione delle affollate località turistiche. Passeggiare lungo le spiagge di Paleo Trikeri significa abbandonarsi al silenzio e alla tranquillità, circondati dalla macchia mediterranea e dagli ulivi secolari che raccontano storie di un passato lontano. Ogni angolo dell’isola nasconde una bellezza che merita di essere scoperta, dai sentieri che si snodano tra la vegetazione alle piccole calette isolate, ideali per una giornata di sole e relax. In questo angolo di Grecia, il tempo sembra scorrere più lentamente, permettendo di riscoprire il piacere della semplicità e della natura. Chiunque desideri una vacanza diversa, lontana dal caos e dai prezzi esorbitanti delle mete più turistiche, troverà in Paleo Trikeri un vero e proprio tesoro da esplorare.