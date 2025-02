Uomini e Donne anticipazioni: clamoroso retroscena sulla scelta di Francesca. Ecco perché l’ex volto di Temptation Island ha lasciato il trono.

Nei giorni scorsi si sono volte le registrazioni di Uomini e Donne e come di consueto in rete sono stati condivisi alcuni spoiler. Al centro della scena ci sono i protagonisti del trono over, alcuni dei quali hanno dato vita a dei momenti decisamente concitati. Cavalieri e dame sono sempre più popolari e riscuotono un ampio seguito da parte del pubblico. Le anticipazioni rivelano anche che Francesca Sorrentino, sul trono da Settembre, ha scelto.

L’ex volto di Temptation Island nelle ultime puntata ha rivelato di non essere pronta ad uscire con uno dei suoi corteggiatori. In modo indiretto diffidava della loro sincerità per questo aveva espresso l’intenzione di lasciare il programma da sola. Eppure qualcosa è cambiato visto che in seguito ad alcune eventi la tronista ha deciso di fare la sua scelta, l’ha fatta in modo anomalo e decisamente improvviso. il che ha dato adito ad alcune insinuazioni.

Francesca ha lasciato il programma con Gianluca, ma il momento della scelta è stato preceduta da un momento di difficoltà. La Sorrentino ha manifestato i suoi dubbi nei confronti del corteggiatore, lo ha accusato di non essere interessato a lei e di tenere un comportamento solo a vantaggio di telecamere. Inoltre la tronista ha ammesso di aver ricevuto una serie di segnalazioni su di lui, informazioni che l’hanno portata ad allontanarsi. La reazione di Gianluca ha stupito tutti.

Uomini e Donne, la confessione inaspettata di Gianluca

Messo con le spalle al muro, Gianluca ha confessato di avere un accordo con un agenzia che gli ha suggerito come comportarsi. Accordo che non ha potuto rescindere altrimenti avrebbe dovuto pagare una penale di 10 mila euro. Francesca ha così lasciato il trono ed è corsa fuori dalla studio. Il corteggiatore romano l’ha seguita e ha tentato di giustificarsi. Le ha poi più volte ribadito di essere stato sincero con lei.

I due alla fine si sono baciati e hanno lasciato il programma insieme. Una scelta tra le più anomale degli ultimi anni che non ha convinto del tutto i fans sui social. Non sono mancati i commenti critici sull’accaduto. Stranamente Francesca ha scelto proprio quando su di lei sono giunte alcune segnalazioni che sostengono che abbia riallacciato i contatti con l’ex Manuel Maura.

Quest’ultimo ha recentemente dichiarato che ha pensato di andare a Uomini e Donne per corteggiare l’ex, ma ha preferito non condizionare il suo percorso. Certo della non sincerità della neo coppia Alessandro Rosica che ha dato per scontata l’imminente rottura: “Il tempo di qualche rivista ed ospitata e si lasceranno, anzi, non stanno insieme”.