La crema di zucca con curry e latte di cocco è un piatto che sa riscaldare il cuore e il palato, perfetto per le fredde serate invernali.

Questa ricetta non solo è semplice e veloce da preparare, ma si distingue anche per il suo sapore esotico e avvolgente, grazie all’unione di ingredienti freschi e spezie aromatiche. Scopriremo insieme il procedimento per preparare questa deliziosa crema e alcuni suggerimenti per personalizzarla secondo i propri gusti.

La zucca è un ingrediente tipico della cucina autunnale e invernale, disponibile in molte varietà. Tra queste, la zucca Delica è particolarmente apprezzata per la sua polpa dolce e cremosa. Utilizzando la zucca al forno, si intensifica il suo sapore, rendendo la crema ancora più gustosa. A differenza delle vellutate tradizionali, in questa ricetta non si utilizza panna, ma si opta per il latte di cocco, che non solo conferisce una cremosità particolare, ma aggiunge anche una dolcezza naturale, perfettamente bilanciata dal curry.

Ingredienti per 4 persone e preparazione

Ecco gli ingredienti necessari per preparare la crema di zucca con curry e latte di cocco:

600 g di zucca Delica (da pulire) 200 g di patate 150 g di carote (da pulire) 200 g di porri (da pulire) 150 g di cipolle 100 g di latte di cocco 2 spicchi di aglio Curry q.b. (a piacere) Rosmarino, salvia e alloro (freschi o secchi) Brodo vegetale q.b. Olio extravergine di oliva q.b. Sale fino e pepe nero q.b. Per guarnire: 100 g di latte di cocco Per accompagnare: 8 fette di pane casereccio e provola q.b.

Iniziamo con la preparazione del brodo vegetale. Questo è un passaggio fondamentale, poiché un buon brodo arricchisce ulteriormente il sapore della crema. Potete utilizzare brodo fatto in casa, ma se avete poco tempo, va benissimo anche un brodo vegetale già pronto.

Preparazione delle verdure: Pulite e tagliate la zucca a fette, senza sbucciarla. Questo metodo permette alla polpa di mantenere il suo sapore e nutrienti. Pelate le carote e le patate, tagliandole a tocchetti. Mondate il porro e la cipolla, tagliandoli grossolanamente. Cottura al forno: Disponete tutte le verdure su una leccarda foderata con carta forno. Aggiungete gli spicchi d’aglio interi (che dopo la cottura avranno un sapore più dolce e meno pungente) e aromatizzate con rosmarino, salvia e alloro. Condite con un filo d’olio extravergine di oliva, sale e pepe. Cuocete in forno statico preriscaldato a 180°C per circa 30 minuti, fino a quando le verdure saranno tenere e leggermente dorate. Frullatura: Una volta cotte, sfornate le verdure e rimuovete la buccia della zucca. Trasferite tutto in una pentola capiente, aggiungete il brodo vegetale e cuocete per altri 10 minuti. Questo passaggio permette ai sapori di amalgamarsi ulteriormente. Creazione della crema: Utilizzando un mixer a immersione, frullate le verdure fino a ottenere una crema liscia e omogenea. A questo punto, unite il latte di cocco e mescolate bene. Aggiungete il curry, regolando la quantità a seconda del vostro gusto personale. Il curry non solo conferisce un sapore speziato, ma anche un colore dorato alla crema. Impiattamento: Servire la crema calda, guarnita con un filo di latte di cocco e, se lo desiderate, con una spolverata di curry o semi di zucca tostati per un tocco croccante.

Varianti e suggerimenti

La crema di zucca con curry e latte di cocco è estremamente versatile e può essere personalizzata in vari modi:

Spezie aggiuntive: Se amate le spezie, potete insaporire ulteriormente la crema con un pizzico di cannella, curcuma o zenzero. Queste spezie non solo arricchiranno il profilo aromatico del piatto, ma apporteranno anche numerosi benefici per la salute.

Se amate le spezie, potete insaporire ulteriormente la crema con un pizzico di cannella, curcuma o zenzero. Queste spezie non solo arricchiranno il profilo aromatico del piatto, ma apporteranno anche numerosi benefici per la salute. Ingredienti alternativi: In alternativa al latte di cocco, potete utilizzare yogurt greco o panna per una versione più ricca. Se volete un’opzione vegana, il latte di mandorle o di soia possono essere una buona scelta, anche se il sapore finale sarà leggermente diverso.

In alternativa al latte di cocco, potete utilizzare yogurt greco o panna per una versione più ricca. Se volete un’opzione vegana, il latte di mandorle o di soia possono essere una buona scelta, anche se il sapore finale sarà leggermente diverso. Guarnizioni creative: Oltre ai semi di zucca, potete guarnire la crema con crostini di pane, un filo di olio al tartufo o una spruzzata di lime per un tocco di freschezza.

Oltre ai semi di zucca, potete guarnire la crema con crostini di pane, un filo di olio al tartufo o una spruzzata di lime per un tocco di freschezza. Conservazione: Questa crema si conserva in frigorifero per un giorno in un contenitore ermetico ed è anche ottima da congelare. Basta riscaldarla lentamente prima di servire.

La crema di zucca con curry e latte di cocco è una ricetta che unisce tradizione e innovazione, perfetta per chi cerca un piatto sano e gustoso. La sua preparazione semplice la rende ideale per le cene in famiglia o per le occasioni speciali, quando si desidera sorprendere gli ospiti con un piatto dal sapore esotico e avvolgente.