Kim Kardashian insegna la cucina vegan ai suoi fan

Fonte immagine: Glenn Francis via Wikimedia

Kim Kardashian insegna la cucina vegan ai fan: parteciperà a un evento per dimostrare ai presenti come realizzare manicaretti cruelty-free.

Kim Kardashian sposa l’ennesima svolta della sua carriera e, dopo anni passati a dominare i social network, ora si riscopre cuoca vegana. La star statunitense ha deciso infatti di trasformarsi in una “vegan cooking instructor”, per insegnare al suo stuolo di seguaci tutti i segreti della dieta vegana.

Il tutto avverrà il prossimo primo maggio, in occasione di un evento organizzato dalla sorella Kourtney: “Poosh Your Wellness Festival”. Una kermesse dedicata allo sport, al benessere e al vivere sano.

Kim Kardashian, nuova cuoca vegana

In occasione dell’evento organizzato dalla sorella, Kim Kardashian organizzerà una dimostrazione di cucina, dove spiegherà ai presenti come preparare deliziosi manicaretti con soli ingredienti di origine vegetale. Ad accompagnare i pasti vi sarà la tequila 818, il brand di super-alcolico di cui la stessa Kim è proprietaria.

Un happy-hour in pieno stile vegano, un aperitivo dove tutti gli ingredienti di origine animale saranno completamente banditi. Sia per ragioni di salute e benessere – Kim è da qualche tempo convinta che la dieta vegana sia la migliore risorsa per mantenere l’organismo in forma e allontanare alcune patologie – che per la tutela degli animali.

A fare incursione fra i fornelli ci sarà anche Kendall, altra sorella del clan Kardashian, pronta ad abbracciare con entusiasmo la cucina cruelty-free. Kourtney si è detta molto soddisfatta della partecipazione della sorella maggiore, nonché moglie di Kanye West:

Non vedo l’ora di ammirare Kim mentre ci mostra come prepare le sue ricette vegane preferite. E un aperitivo con Kendall sarà sicuramente divertente: pregate per noi perché berremo tanta tequila.

L’evento vedrà la partecipazione di alcuni selezionati ospiti, data la pandemia da coronavirus, e sarà poi trasmesso in rete per chi non potrà partecipare direttamente. Kim ha si è da tempo avvicinata alla dieta vegana, anche se in modo non esclusivo. In una recente intervista ha affermato di mangiare vegano “quando si trova a casa”, mentre per gli eventi pubblici si concede qualche incursione nell’alimentazione onnivora.

Fonte: Vegnews