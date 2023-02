Torcicollo: i rimedi della nonna per farlo passare

Il torcicollo, che non è la stessa cosa della cervicalgia, è un disturbo spesso causato da una postura scorretta o dalle troppe ore trascorse alla scrivania, di fronte al computer. La buona notizia è che è possibile combattere il torcicollo con i rimedi della nonna. Da impacchi caldi o freddi, al sale grosso, fino a massaggi ed esercizi mirati ci sono rimedi che possono aiutarti ad alleviare il dolore in modo naturale.

Fonte immagine: Pixabay

Esistono dei rimedi della nonna per il torcicollo che siano realmente efficaci? La risposta a questa domanda è affermativa. In tema di dolorini, stiramenti, mal di denti e malanni di stagione, le nostre nonne la sapevano davvero lunga.

E lo stesso possiamo dire per il torcicollo, un problema che può colpire chiunque, grandi e piccoli, che può manifestarsi durante l’inverno, ma anche in estate, complici gli sbalzi di temperatura dovuti all’aria condizionata o una postura scorretta assunta durante il lavoro in ufficio.

In realtà, tra il torcicollo e la “cervicalgia”, spesso usati come sinonimi per via della sintomatologia affine, ci sono differenze. Il primo è dovuto a contratture muscolari e quindi si presenta con fitte localizzate, la seconda è in genere derivata da un problema alle vertebre cervicali.

Ma in entrambi casi, le cause e i sintomi possono essere simili, come la difficoltà a muovere testa e spalle in modo naturale. In genere il torcicollo è un disturbo che si verifica spesso a causa di colpi d’aria o della postura che assumiamo quando lavoriamo al computer o quando utilizziamo il nostro smartphone.

Ma anche uno stress eccessivo o un carico intenso esercitato sui muscoli del collo, possono farci risvegliare con il collo “bloccato” e dolorante.

Se sei alle prese con un fastidioso torcicollo, potresti avvertire una sensazione di dolore ogni volta che cerchi di muovere il capo. Il dolore potrebbe essere localizzato alla zona del collo, ma potrebbe anche irradiarsi alla schiena, alle spalle e alle braccia. Ma tornando alle nostre care nonne, quali sono i rimedi naturali per il torcicollo, da adottare per ridurre il dolore?

Torcicollo: rimedi della nonna e non solo

Fonte: Pexels

Come sempre, anche quando siamo alle prese con un brutto torcicollo, la natura può venire in nostro soccorso.

Esistono infatti numerosi rimedi naturali e della nonna utili per ridurre il dolore al collo e alleviare quella fastidiosa sensazione di avere il collo bloccato.

Riposo

Proprio come quando ci sloghiamo una caviglia o stiriamo un muscolo, il torcicollo, come anche la cervicalgia, trae enorme giovamento dal riposo.

Questo non vuol dire che bisogna rimanere a letto per giorni, ma semplicemente che non bisogna esercitare dei carichi sulla parte dolorante. Assumi una posizione comoda su una sedia o sul divano, metti un asciugamani arrotolato sotto al collo, in modo da mantenere la testa dritta, lascia che il tempo e il riposo facciano il resto.

Rimedi per il torcicollo: impacchi freddi

Molte persone si domandano come curare il torcicollo, se con il caldo o con il freddo? Un mal di collo causato da un’infiammazione può essere facilmente alleviato mediante applicazione di impacchi freddi sulla parte, tramite crioterapia.

Il ghiaccio può infatti alleviare il gonfiore e l’infiammazione, aiutando a lenire il dolore. Fai attenzione, però, a non applicare il ghiaccio direttamente a contatto sulla pelle.

Impacchi caldi per il mal di collo

Tra i rimedi per trattare questo fastidioso disturbo vi sono anche gli impacchi caldi da applicare. Puoi poggiare una borsa dell’acqua calda ma non bollente, nella zona dolorante, oppure potresti immergerti in un rilassante bagno caldo. O fare una doccia con acqua calda, direzionando il getto sui muscoli doloranti.

Se preferisci un bagno caldo, potresti versare dei sali rilassanti nella vasca, o anche del semplice sale grosso da cucina. In alternativa, puoi sempre applicare un cerotto riscaldante o un termoforo, appositamente formulati per alleviare il dolore. Puoi facilmente trovarli in farmacia o nei supermercati più forniti.

Come curare il torcicollo in 10 secondi con il sale grosso

Fonte: Pexels

Un rimedio della nonna per il torcicollo facile e velocissimo da preparare è quello a base di sale grosso riscaldato. Per la preparazione useremo circa 200 grammi di sale grosso da cucina, un pentolino di rame e una vecchia calza che non usi più.

Fai scaldare il sale grosso per qualche minuto, facendo attenzione che non diventi bollente. Quindi, versa il sale nella calza e chiudila con un semplice nodo. Ecco pronto il tuo rimedio fai da te per il torcicollo approvato dalle nonne. Posiziona la calza sulla parte dolorante e lascia che il sale faccia la sua magia.

Massaggio

Come massaggiare il collo per il torcicollo? Come spiega a Humanitas il dottor Gianluca Galimberti, Responsabile dell’Unità del reparto di Riabilitazione Ortopedica, per ridurre il dolore al collo si può procedere anche con dei micromassaggi, purché siano eseguiti in modo leggero e delicato.

Per facilitare l’operazione e migliorare ulteriormente l’effetto, potresti utilizzare un’apposita crema a base di arnica o di artiglio del diavolo. È possibile massaggiare le aree doloranti, partendo dall’area che si trova alla base della nuca. Puoi inoltre massaggiare il cuoio capelluto eseguendo un movimento di rotazione con le dita.

Postura

Spesso, il torcicollo è dovuto a una postura scorretta, come quella che assumiamo quando usiamo il cellulare o quando lavoriamo al computer. Migliorare la postura rappresenta, di conseguenza, un modo per curare e prevenire il dolore al collo.

Come hanno spesso cercato di farci capire le nostre nonne, accasciarsi sulla sedia o sul divano in una posizione scomposta non fa bene alla schiena, né al collo. Per assumere una postura corretta, bisogna semplicemente mantenere schiena e collo dritti, in una posizione neutra e riposata.

Come assumere una posizione corretta alla scrivania?

Quando lavori al PC, fai in modo che lo schermo del computer sia alla stessa altezza degli occhi, mantieni la schiena dritta ed evita di inclinare il collo verso il basso o di lato.

Esercizi per il torcicollo

Tra i rimedi della nonna più immediati per il torcicollo vi sono anche gli esercizi di allungamento e di mobilizzazione cervicale, che dovranno essere eseguiti per qualche minuto, in modo da alleviare contratture e rigidità muscolare.

Gli esercizi per il collo che vedremo sono molto semplici da eseguire, ma possono offrire grandi benefici, purché vengano svolti in modo lento, graduale e senza movimenti improvvisi.

Mettiti in posizione eretta o seduta e gira la testa da un lato, eseguendo un movimento lento e progressivo finché non avrai raggiunto la massima rotazione. Rimani in posizione per 10 secondi, quindi esegui il movimento dall’altro lato. Un secondo esercizio, molto simile al precedente, consiste nel flettere la testa verso l’alto, mantenere la posizione per dieci secondi, quindi, sempre lentamente, abbassarla verso il basso. Il terzo esercizio consiste nel portare l’orecchio verso la spalla 10 volte su ciascun lato, eseguendo il movimento in modo molto lento.

Tisane rilassanti

Fra i rimedi della nonna per il torcicollo non possiamo dimenticare le tisane. Quelle a base di biancospino, camomilla e malva sono particolarmente indicate, in quanto aiutano ad alleviare le tensioni muscolari ed esercitano un’azione antinfiammatoria, riducendo così la sensazione di dolore al collo.

Torcicollo ricorrente: che fare?

Fonte: Pexels

Se il torcicollo dovesse presentarsi in maniera ricorrente o se non dovesse passare con i rimedi della nonna che abbiamo appena visto, sarà necessario consultare un medico, in modo da individuare le esatte cause del disturbo.

Spesso, il torcicollo è il risultato di più fattori, come una postura scorretta, un colpo d’aria, la sedentarietà o lo stress eccessivo. Tuttavia, all’origine del disturbo potrebbero esservi anche delle cause patologiche di natura scheletrica, che non vanno sottovalutate, in quanto, a lungo andare, potrebbero causare disturbi sempre più fastidiosi e invalidanti.

Per questa ragione, qualora il torcicollo dovesse presentarsi con una certa frequenza, sarà opportuno parlare con il medico curante o con un fisioterapista o un ortopedico.

Tra le terapie maggiormente efficaci per la cura del torcicollo rientrano la Tecar terapia e gli ultrasuoni. Il medico potrebbe consigliare anche dei massaggi e delle manipolazioni, che dovranno essere eseguite solamente da un professionista.

Farmaci per il torcicollo

Per il torcicollo, è meglio Oki o Tachipirina? E più in generale, che antinfiammatorio prendere per curare un brutto torcicollo? Di fronte a dolore che non passa con i rimedi naturali e con degli appositi esercizi, il medico potrebbe consigliare un farmaco antinfiammatorio o un miorilassante.

Ricordiamo che, in casi del genere, è da evitare l’automedicazione, poiché per scegliere il farmaco più adeguato bisognerà individuare l’esatta causa all’origine del problema.

Solitamente, il farmaco impiegato per alleviare il dolore è il paracetamolo o l’ibuprofene, ma è possibile assumere anche altri farmaci antinfiammatori o miorilassanti. In farmacia puoi acquistare anche delle creme ad applicazione locale o dei cerotti antinfiammatori, da applicare sulla parte dolorante.

In tutti i casi, l’assunzione di farmaci e l’uso di rimedi farmacologici dovrebbe essere limitata a un breve periodo di tempo, non più di 3-4 giorni, dovrebbe inoltre essere supervisionata dal medico curante o dallo specialista.

Quanto tempo ci vuole per far passare il torcicollo?

La risposta a questa domanda dipende da diversi fattori, in primis dalla causa alla base del problema.

Solitamente, il torcicollo tende a diminuire e, pian piano, a guarire, nell’arco di un paio di giorni, ma il sintomo potrebbe protrarsi anche per alcune settimane o persino per dei mesi, andando a influenzare le normali attività quotidiane, come sollevare oggetti, guidare o lavorare.

Perché il dolore passi, sarà importante eliminare la causa scatenante. In caso contrario, il torcicollo potrebbe farti visita molto spesso.

Fonti