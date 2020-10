Tonno in olio di girasole, allerta microbiologica: i lotti ritirati

Fonte immagine: Foto di Taken da Pixabay

Pubblicata dal Ministero della Salute un'allerta microbiologica per dei lotti di tonno in olio di girasole, ecco quali sono e come riconoscerli.

Parliamo di: Sicurezza Alimentare

Il Ministero della Salute ha diffuso un’allerta relativa a confezioni di tonno in olio di girasole. Il rischio è quello di contaminazione microbiologica. All’interno dell’avviso le indicazioni per riconoscere le confezioni interessate onde evitare di acquistare i prodotti a rischio.

Interessate dall’allerta microbiologica sono le confezioni da 1730 grammi a marchio Ponticello, mentre l’azienda produttrice risulta essere la Cosmo Seafood Company pmb 85 Thema (Republica del Ghana). A distribuire l’alimento in Italia è la Frios Ittici Conservati di Salvatore Russino – 64025 Pineto.

Il lotto coinvolto nell’allerta è il numero JCG 324, mentre il marchio di identificazione del produttore/dello stabilimento è GS/SF/E070. Il prodotto reca sulle confezioni, latta in metallo, la data di scadenza o termine minimo di conservazione 12/2024.

Tonno in scatola, i marchi migliori secondo Altroconsumo

Altroconsumo ha pubblicato in questi mesi una classifica relativa ai migliori prodotti presenti sul mercato. Sono stati presi in esame diversi parametri, dal peso sgocciolato fino alla tecnica utilizzata per la cattura degli esemplari. Gli esperti hanno considerato anche la zona di pesca e la specie utilizzata.

Le specie migliore da acquistare secondo Altroconsumo è il tonnetto striato, non a rischio estinzione. Tra le più a rischio il pinna gialla. Per quanto riguarda le zone di pesca meglio scegliere un pescato proveniente dal Pacifico occidentale e centrale: FAO 61, 71, 81. Da evitare quello proveniente dall’Oceano Atlantico: FAO 31, 34, 41, 47 e dall’Oceano Indiano: FAO 51, 57 (da valutare in base alla situazione attuale).

Sono 24 i marchi analizzati dagli esperti di laboratorio per conto di Altroconsumo. Di seguito viene riportata la classifica dei dieci prodotti migliori, indicati in ordine di qualità:

AS DO MAR – Trancio intero;

AS DO MAR – Tonno all’olio di oliva;

SELEX Tonno all’olio di oliva;

CALLIPO – Tonno all’olio di oliva;

FRATELLI CARLI – Tonno all’olio di oliva;

RIO MARE Tonno all’olio di oliva pescato a canna;

CONSORCIO Tonno in olio di oliva;

CONAD Piacersi Tonno leggero in una goccia di olio di oliva;

NOSTROMO Tonno all’olio;

ANGELO PARODI Trancio in olio di oliva;

Fonte: Ministero della Salute