Allerta salmonella nel salame: lotti richiamati, tutte le info

Fonte immagine: Foto di Couleur da Pixabay

Allerta salmonella per alcuni lotti di salame stagionato, nel richiamo del Ministero della Salute tutte le info per riconoscere i prodotti a rischio.

Nuova allerta salmonella diffusa dal Ministero della Salute. Coinvolti in questo caso alcuni lotti di salame a marchio Bon-Ton Salumi di Barabino Santino & C. SAS. Il documento di allerta ministeriale riporta le indicazioni necessarie per tutelare i consumatori, evitando possibili casi di salmonellosi. Di seguito tutte le info per individuare i prodotti a rischio.

Interessati dall’allerta salmonella i Salamini Stag. S., prodotti dal Salumificio Monte Penice SRL. Si tratta di una fila di quattro salamini, di peso complessivo pari a circa 1 kg. Il lotto di produzione oggetto del richiamo è il numero 03-09-2020, con Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore IT 9 85 L CE. Lo stabilimento produttivo indicato è sito in via Roma 72, 29029 Rivergaro (PC).

Dalle analisi effettuate su alcuni campioni sarebbero emerse tracce di salmonella, come confermato nell’allerta del Ministero della Salute. Di seguito le indicazioni disposte per tutelare la sicurezza alimentare dei consumatori:

Si raccomanda di non consumare il prodotto con il lotto indicato e di restituirlo presso il punto vendita di acquisto.

Allerta Listeria nel salmone norvegese affumicato

Nei giorni scorsi è stata diffusa un’allerta Listeria monocytogenes relativa ad alcune confezioni di salmone norvegese affumicato a marchio UNES. Interessato dal richiamo il lotto numero SA75-22620. La data di scadenza o termine minimo di conservazione indicata è il 22/09/2020, ulteriori informazioni sui prodotti sono disponibili al link sopracitato. Per quanto riguarda la tutela dei consumatori, le avvertenze del Ministero della Salute sono le seguenti:

Si prega il consumatore, qualora avesse ancora a disposizione il prodotto di non consumarlo e restituirlo al punto vendita. Precisiamo che quanto richiesto si riferisce al lotto indicato. Per eventuali informazioni rivolgersi all’email qualita@sicilyfood.it.

Fonte: Ministero della Salute