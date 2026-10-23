ITER riceve l’ultimo componente della camera al plasma costruito in Italia

Con la consegna dell’ultimo dei nove settori della camera a vuoto ITER, il progetto di fusione nucleare più ambizioso della storia raggiunge una tappa che sembrava ancora lontana solo qualche anno fa. Il componente, prodotto da Westinghouse nello stabilimento di Monfalcone, in Friuli-Venezia Giulia, pesa 485 tonnellate ed è l’ultimo tassello strutturale del cuore toroidale del reattore sperimentale internazionale. Un risultato che porta la firma italiana in uno dei cantieri scientifici più complessi mai avviati dall’umanità.

Cos’è la camera a vuoto di ITER e perché è così importante

La camera a vuoto ITER — in inglese vacuum vessel — è la struttura toroidale all’interno della quale avverrà la fusione nucleare controllata. È qui che il plasma di idrogeno viene confinato a temperature superiori a quelle del Sole, tramite potenti campi magnetici, per innescare la reazione che fonde nuclei atomici leggeri liberando enormi quantità di energia. Senza questa camera, l’intero progetto non può esistere: è, letteralmente, il contenitore dell’esperimento.

La struttura è composta da nove settori modulari a forma di spicchio, assemblati in sequenza per formare il toro completo. Ogni settore è un’opera ingegneristica di precisione millimetrica, progettato per resistere a pressioni, temperature e campi magnetici estremi. Il fatto che l’ultimo di questi moduli sia ora arrivato al sito di Cadarache, nel sud della Francia, dove ITER è in costruzione, significa che la struttura portante del reattore è completa.

Il ruolo di Monfalcone e di Westinghouse nella fusione nucleare

Non è un dettaglio secondario che l’ultimo settore della camera a vuoto sia stato costruito in Italia. Lo stabilimento Westinghouse di Monfalcone si è occupato della fabbricazione di questo componente colossale, dimostrando che la manifattura industriale italiana è in grado di rispondere alle esigenze di un progetto scientifico di scala globale.

La produzione di un settore da 485 tonnellate richiede competenze metallurgiche, saldatura di precisione e controllo qualità che vanno ben oltre gli standard dell’industria convenzionale. Le tolleranze ammesse sono dell’ordine dei millimetri su strutture che misurano diversi metri in ogni dimensione. Il lavoro svolto a Monfalcone rappresenta quindi non solo un contributo italiano al progetto, ma una prova concreta di capacità industriale avanzata nel settore nucleare.

Un cantiere da 34 nazioni che avanza più veloce del previsto

ITER è una collaborazione internazionale che coinvolge 34 nazioni, tra cui l’Unione Europea, gli Stati Uniti, la Cina, la Russia, l’India, il Giappone e la Corea del Sud. Ogni paese membro contribuisce con componenti, finanziamenti o know-how tecnologico. La complessità logistica e politica di coordinare un simile numero di attori rende ancora più significativo il fatto che l’assemblaggio della camera a vuoto stia procedendo più velocemente del previsto.

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I ritardi sono stati una costante nella storia del progetto, spesso legati alla difficoltà di sincronizzare forniture provenienti da diversi continenti, ciascuna soggetta a normative, standard industriali e tempistiche differenti. Che l’assemblaggio abbia recuperato terreno rispetto al cronoprogramma originale è quindi una notizia concreta, non un semplice comunicato ottimistico.

Il cantiere di Cadarache è oggi uno dei più grandi e complessi del mondo nel settore scientifico. Le operazioni di assemblaggio richiedono gru specializzate, sistemi di allineamento laser e squadre di ingegneri che lavorano in parallelo su componenti diversi. La convergenza di tutto questo verso un risultato tangibile — i nove settori della camera a vuoto ora tutti consegnati — è un segnale che il progetto ha superato una delle fasi più critiche della sua costruzione.

Quando ITER entrerà in funzione e cosa ci aspetta

Secondo le informazioni disponibili, le operazioni del reattore di fusione sono previste per il 2034. Da qui a quella data, il lavoro da completare è ancora considerevole: l’integrazione dei magneti superconduttori, dei sistemi di riscaldamento del plasma, dei diagnostici e di tutta l’infrastruttura di supporto richiederà anni di lavoro coordinato.

ITER non è progettato per produrre elettricità da immettere in rete: è un reattore sperimentale, il cui obiettivo è dimostrare che la fusione nucleare controllata può produrre più energia di quanta ne consumi per innescare e mantenere il plasma. Il rapporto atteso è di dieci a uno — per ogni unità di energia introdotta nel sistema, ITER dovrebbe generarne dieci. Se questo obiettivo venisse raggiunto, aprirebbe la strada alla costruzione di reattori commerciali di nuova generazione.

La fusione non produce anidride carbonica, non genera scorie radioattive a lunga vita come la fissione, e utilizza come combustibile isotopi dell’idrogeno disponibili in abbondanza. Per questo motivo, il completamento della camera a vuoto ITER non è solo una notizia di fisica sperimentale: è un passo concreto verso una possibile fonte di energia pulita su scala industriale.

Il percorso verso il 2034 rimane lungo e tecnicamente impegnativo. Ma con i nove settori della camera a vuoto finalmente tutti consegnati — l’ultimo dei quali uscito da uno stabilimento italiano — il progetto ha dimostrato di saper trasformare un disegno straordinariamente ambizioso in acciaio, saldature e tonnellate di metallo assemblato con precisione. Per saperne di più sul progetto è possibile consultare il sito ufficiale di ITER, dove vengono aggiornati regolarmente gli avanzamenti dei lavori.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.