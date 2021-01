Tenda di cartone per un soggiorno sostenibile e circolare

KarTet, la tenda di cartone riciclabile per soggiorni brevi durante gli eventi musicali di grido per un utilizzo consapevole ed eco-friendly.

Una tenda di cartone per un campeggio sostenibile, rispettoso dell’ambiente e circolare. Questa l’incredibile idea di Jan Portheine e Wout Kommer, due designer olandesi che hanno fondato KarTent. Una tenda eco-friendly completamente realizzata in cartone riciclabile, in grado di resistere alle intemperie e per brevi soggiorni. Il duo di creativi ha progettato questo genere di prodotto per gli appassionati di eventi musicali come i grandi festival, meta di lunghe sessioni di concerti e di soggiorni prolungati nelle aree adiacenti.

Per contrastare la pessima usanza di abbandonare rifiuti e tende sintetiche a fine evento i due designer hanno deciso di progettare KarTent. Una soluzione amica dell’ambiente, una tenda perfetta per soggiorni brevi di massimo tre giorni ma ideale per il benessere di due persone. In grado di resistere anche a piogge intense grazie all’impiego del giusto quantitativo di cartone.

La tenda può contare su un formato di 3,3 metri quadri per 1,45 di altezza, con la presenza di una mini finestra posta sul retro e in grado di far circolare l’aria all’interno dello spazio. Inoltre la si può personalizzare con nomi o sigle, così da riconoscerla all’interno del campeggio. Specialmente dopo l’adrenalina data dal concerto e dopo qualche bicchiere in più.

Tenda di cartone, circolare ed ecologica

I festival di Belgio e Olanda possono avvalersi del servizio fornito dalla stessa società produttrice delle tende in cartone, ovvero il montaggio in location così da evitare il trasporto delle stesse. Resistenti alla pioggia, ma anche al sole questa tipologia di strutture consente un soggiorno fresco e protetto, con tanto di recupero a fine evento. Le tende non vengono gettate, ma riciclate e trasformate in cestini, lampade o supporti per il computer portatile.

Ciò che non può trovare nuovo impiego verrà eliminato, una scelta obbligata per i due designer. Nonostante KarTent non sia completamente eco-friendly nasce per contrastare l’acquisto e l’abbandono di un oggetto economico, come una tenda sintetica. Un prodotto facilmente acquistabile, ma non in linea con l’idea di un turismo sostenibile, al contrario della tenda in cartone.