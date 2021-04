Temperature prossima settimana: sole e caldo, ecco dove

Temperature per la prossima settimana, sole e caldo sembrano di ritorno su parte dell'Italia: ecco quali sono le Regioni interessate.

Buone notizie sul fronte delle temperature per la prossima settimana. Da lunedì la primavera sembra provare con maggiore convinzione a rispedire al mittente i colpi di coda invernali. Più sole e caldo primaverile sull’Italia, sperando che sia arrivato finalmente il momento di riporre nell’armadio indumenti tipici dell’inverno come maglioni e sciarpe.

Gli ultimi giorni non hanno lasciato molto spazio alle belle giornate di sole, con anche il fine settimana del 17 e 18 aprile destinato all’incertezza meteo e alle temperature decisamente al di sotto delle medie stagionali. Lunedì porterà con sé i primi miglioramenti, sebbene si tratterà di una progressione graduale che prenderà pienamente corpo con l’avanzare della prossima settimana.

L’alta pressione avanzerà sull’Italia portando un clima più asciutto e temperature più alte per la prossima settimana. Già da lunedì, anche se le previsioni dei meteorologi indicano in ogni caso valori al di sotto delle normali quote primaverili. A rischio temporali pomeridiani e instabilità saranno soprattutto le località sui rilievi alpini e appenninici.

Temperature prossima settimana, torna il caldo?

Sul fronte temperature attese per la prossima settimana, qualche novità rilevante è attesa a partire da martedì e mercoledì. Frutto della lenta, ma costante avanzata del fronte di alta pressione proveniente da Sud-Ovest, che porterà con sé sole e tempo più stabile su buona parte dell’Italia.

A beneficare per prime di questa progressione saranno la Sardegna e le Regioni tirreniche del Centro-Sud (Calabria, Campania, Lazio, Sicilia e Toscana). A seguire Basilicata, Liguria, Puglia, Umbria. Qualche speranza di tempo stabile e soleggiato anche per Marche ed Emilia Romagna, così come diverse Regioni del Nord Italia, che tuttavia risulteranno ancora parzialmente a rischio freddo e precipitazioni.

Ciò si tradurrà in temperature prossime ai 16-17 gradi per la giornata di lunedì, mentre con l’avanzare della settimana si punterà verso quota 20-21 gradi Celsius. Non si tratta ancora di un tempo stabile e soleggiato diffuso su tutta la Penisola, per quello si dovrà attendere ancora un po’, ma è quantomeno un inizio.

Fonte: Ilmeteo