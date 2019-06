Taylor Swift registra i suoi gatti come brand

Taylor Swift ha deciso di registrare i suoi gatti come brand: l'ultimo è Benjamin, esemplare che ha seguito le precedenti gattine Meredith e Olivia.

Taylor Swift ha deciso di registrare il nome del suo ultimo gatto, Benjamin Button, come un vero e proprio marchio. È questa l’iniziativa singolare della popstar ventinovenne, pronta a trasformare l’identità dei suoi amati felini in un vero e proprio brand. Non è la prima volta, tuttavia, che la cantante si lancia in un simile proposito.

La notizia è stata resa nota da TMZ, testata specializzata nelle notizie di gossip ed entrata in possesso dei documenti legali con cui Taylor Swift avrebbe registrato il nome del gatto. Benjamin Button è l’ultimo arrivato nell’abitazione della popstar statunitense: la giovane ha infatti incontrato il quadrupede sul set del video di “ME!”, decidendo poi di adottarlo.

Secondo quanto riferito da TMZ, la registrazione del marchio garantisce a Taylor Swift l’uso esclusivo del nome, soprattutto per attività e derivazioni di tipo commerciale. Non si esclude, di conseguenza, che la cantante stia per lanciare del merchandise a tema o, ancora, che abbia deciso di seguire la strada legale per evitare che terzi ne sfruttassero indirettamente la fama.

Così come già accennato, non è la prima volta che la popstar registra il nome dei suoi animali domestici: prima di Benjamin, infatti, è stato il turno di Meredith Gray e Olivia Benson, le altre gattine di casa Swift. Il trademark è stato concesso per “Meredith, Olivia e Benjamin Swift”, considerato come i cognomi originali risalgano a personaggi molto noti della cultura pop, quindi impossibili da sottoporre a sfruttamento economico esclusivo.

Sempre TMZ spiega come Meredith e Olivia già dispongano di un loro merchandise, la cui vendita è stata inaugurata lo scorso anno. Dalle pagine social della cantante non è giunto al momento nessun commento sull’iniziativa riportata dalla testata di gossip statunitense.

