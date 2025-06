Nuove norme sul Codice della Strada: queste sono le sanzioni immediate per i conducenti che non rispettano le regole di guida.

Negli ultimi anni, il fenomeno della guida imprudente è diventato sempre più preoccupante, mettendo a rischio non solo la vita degli automobilisti, ma anche quella degli altri utenti della strada. Tra i comportamenti più diffusi, guidare con una sola mano sul volante è uno dei più insidiosi. Sebbene possa sembrare un gesto innocuo, le recenti modifiche al Codice della Strada hanno messo in luce i pericoli di questa pratica, rendendo il quadro normativo più severo e chiaro.

La guida con una sola manoe il rischio di sanzione

Molti conducenti, per comodità o abitudine, si trovano spesso a guidare con un solo braccio, mentre l’altro è impegnato in altre attività, come controllare il cellulare. Questo comportamento viene frequentemente sottovalutato, sia per la mancanza di una norma esplicita che lo vieti, sia perché si ritiene di avere il pieno controllo del veicolo. Tuttavia, l’articolo 141 del Codice della Strada stabilisce chiaramente che il conducente deve mantenere sempre il controllo del proprio veicolo e deve essere in grado di eseguire tutte le manovre necessarie in sicurezza.

La guida con una mano non garantisce la prontezza necessaria per affrontare situazioni di emergenza, compromettendo sia la stabilità del veicolo che la capacità di reazione del conducente.

Le sanzioni per chi viene sorpreso a guidare con una sola mano sono state recentemente inasprite. La multa può variare da 41 a 168 euro, ma le conseguenze possono essere ben più gravi in caso di incidente. La violazione delle norme di comportamento alla guida può influenzare la ripartizione delle responsabilità in caso di sinistro e, in alcuni casi, compromettere la copertura assicurativa.

Se il guidatore ha la mano impegnata in attività non consentite, come l’uso del cellulare, le sanzioni possono arrivare fino a 1.000 euro, poiché si applicano le stesse regole previste per l’uso del telefono alla guida. Questo evidenzia l’importanza di mantenere alta l’attenzione durante la guida e rispettare le normative vigenti.

La sicurezza stradale come priorità

Il Codice della Strada, attraverso i suoi articoli, non si limita a fornire sanzioni, ma si propone come strumento per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. L’articolo 169, ad esempio, sottolinea l’importanza di mantenere la libertà di movimento necessaria per effettuare manovre in sicurezza. Se un conducente non ha entrambe le mani sul volante, il suo campo di azione è fortemente limitato, aumentando il rischio di incidenti.

Le recenti modifiche al Codice della Strada mirano a sensibilizzare i conducenti sulla necessità di mantenere il controllo totale del veicolo in ogni momento, specialmente in un contesto in cui la distrazione alla guida è in aumento, spesso a causa di dispositivi tecnologici.

In sintesi, la responsabilità di garantire la sicurezza stradale ricade su ogni singolo automobilista. Comprendere le implicazioni delle proprie azioni al volante è essenziale non solo per evitare multe, ma anche per proteggere la propria vita e quella degli altri. Adottare comportamenti di guida responsabili, come mantenere entrambe le mani sul volante e prestare attenzione alla strada, rappresenta un passo fondamentale verso una maggiore sicurezza per tutti.