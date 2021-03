10 Spiagge più belle d’Europa, la regina è Lampedusa

Fonte immagine: Gettyimages

10 spiagge più belle d'Europa, la regina è la Spiaggia dei Conigli a Lampedusa: tra le migliori dieci an che 4 località greche e 2 inglesi.

È la Spiaggia dei Conigli a Lampedusa la regina tra le 10 spiagge più belle d’Europa. Questo è il risultato della speciale classifica stilata dal portale di viaggio TripAdvisor sulla base delle preferenze dei propri utenti.

Nella classifica “Best of the Best 2021“, relativa alle spiagge più belle d’Europa, Lampedusa è l’unica italiana segnalata dagli utenti. Sono invece ben quattro i lidi greci presenti, con a sorpresa due località britanniche (Bournemouth Beach al quinto posto e Porthminster Beach al decimo).

Spiagge più belle d’Europa, le migliori 10

Grande assente, a sorpresa, la Sardegna, solitamente ai vertici di queste particolari classifiche. Ecco elencate di seguito le 10 località premiate dagli utenti del portale dedicato agli amanti dei viaggi: