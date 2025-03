Gli antinfiammatori sono fra i medicinali più consumati al mondo: ciascuno di noi ne ha preso almeno uno una volta nella vita, anche se solo per un mal di testa forte.

È necessario sapere, però, che molto spesso, non sempre sono la soluzione migliore a ogni nostro singolo malessere. Infatti, sapevi che ci sono degli alimenti, del tutto naturali, che possono aiutarti allo stesso modo di un antinfiammatorio se mangiati tutte le settimane?

In molti ignorano questa cosa. Per questo motivo, vediamo insieme quali sono in modo da averli sempre in casa e, anche, per aggiungerli alla nostra dieta.

Antinfiammatori: esistono anche quelli naturali

Mangiare sano è uno dei must che sempre ci viene detto. Ma quanto lo rispettiamo? Poco o nulla a meno che non ci venga prescritto dal medico, ciascuno di noi si concede dei piccoli vizi ogni tanto, dei piccoli peccati di gola. Sapevi, però, che ci sono degli alimenti che puoi aggiungere alla tua dieta e che ti aiutano a prevenire anche alcuni dolori?

Sì, possono avere lo stesso effetto di un antinfiammatorio. Sembra assurdo, ma è così. Vediamo insieme quali sono. Partiamo dal fatto che un’infiammazione può colpire chiunque e diverse parti del corpo. Al di là dei farmaci, che calmano immediatamente anche il dolore ed aiutano la guarigione, ci son ben 6 alimenti che vengono definiti “antinfiammatori naturali”.

Conosciamoli. I primi sono le verdure a foglia verde: sono ricche di antiossidanti e possono aiutare a ripristinare la salute a livello cellulare. Contengono una serie di vitamine e potenti flavonoidi anti-infiammatori. Fra queste verdure, la bietola, gli spinaci e la rucola. Fanno seguito, poi, i mirtilli. un Sono potente antiossidante che aiuta a combattere l’infiammazione perché contengono la quercitina.

Alimenti che possiamo aggiungere nella nostra dieta

Anche l’ananas non è da meno: è ricca di bromelina, un enzima digestivo che aiuta a regolare la risposta immunitaria del corpo, in modo che non reagisca all’infiammazione.

C’è poi anche il salmone che, oltre ad essere ricco di Omega 3, ha al suo interno anche sostanze anti-infiammatorie che possono fornire un sollievo costante dall’infiammazione, e ridurre la necessità di farmaci anti-infiammatori.

Forse meno conosciuto degli altri nominati finora, vi sono anche i semi di chia: aiutano a invertire l’infiammazione, regolare i livelli di colesterolo e abbassare la pressione sanguigna. In ultimo, la curcuma: il composto attivo presente al suo interno è un forte agente anti-infiammatorio, tanto da essere stato identificato, in alcuni casi, come più efficace dell’aspirina e dell’ibuprofene nel ridurre l’infiammazione.