L’anno 2025 si preannuncia come un periodo decisivo per i lavoratori dipendenti italiani, specialmente per quanto riguarda i fringe benefit.

Questi compensi accessori, che possono essere erogati dai datori di lavoro, godono di esenzioni fiscali e contributive. La Legge di bilancio 2025 ha confermato i limiti di esenzione previsti nel 2024, offrendo così ai dipendenti l’opportunità di pianificare in modo più efficiente le loro finanze personali.

I fringe benefit rappresentano un insieme di vantaggi non monetari che il datore di lavoro può offrire ai propri dipendenti. Questi possono includere:

Rimborsi per spese di affitto Mutui Utenze domestiche Auto aziendali Altri beni e servizi

Tali benefit non solo migliorano il benessere dei lavoratori, ma risultano anche vantaggiosi dal punto di vista fiscale.

Limiti di Esenzione Fiscale e Contributiva nel 2025

Secondo l’articolo 51, comma 3 del DPR 917/86 (TUIR), i fringe benefit sono esenti da imposizione fiscale fino a un importo di 258,23 euro. Tuttavia, la Legge di bilancio 2024 ha introdotto significativi aumenti delle soglie di esenzione per il 2025:

1.000 euro per tutti i dipendenti

per tutti i dipendenti 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico

Queste soglie elevate di esenzione fiscale rappresentano una vera opportunità per i lavoratori, consentendo di ricevere compensi accessori senza dover pagare le imposte, aumentando così il reddito netto disponibile.

Per usufruire di questi limiti di esenzione, è essenziale che i dipendenti presentino una dichiarazione formale al proprio datore di lavoro. Questa autodichiarazione deve specificare che il dipendente ha diritto ai fringe benefit in base al numero di figli a carico, indicando il loro codice fiscale. Senza questa dichiarazione, si applicheranno i limiti ordinari di esenzione, riducendo i potenziali vantaggi fiscali.

La circolare n° 23/2023 dell’Agenzia delle Entrate sottolinea l’importanza di questa autodichiarazione, evidenziando che non è richiesto un formato specifico. È fondamentale conservare la documentazione che attesti l’avvenuta dichiarazione, anche in formato digitale, per evitare problematiche in caso di controlli da parte delle autorità competenti.

La gestione dei fringe benefit in busta paga nel 2025 rappresenta un’opportunità significativa per i lavoratori dipendenti in Italia. Con le soglie di esenzione elevate e la possibilità di includere vari tipi di rimborsi, i dipendenti possono migliorare la loro situazione finanziaria e godere di un reddito netto maggiore. E’ fondamentale essere informati e rispettare le procedure necessarie per accedere a questi vantaggi, poiché ogni errore potrebbe comportare la perdita di opportunità di risparmio fiscale.

In questo contesto, la comunicazione tra lavoratori e datori di lavoro gioca un ruolo essenziale nel garantire che tutti possano beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive previste. Con la giusta preparazione e consapevolezza, il 2025 potrebbe rappresentare un anno di crescita e opportunità per molti lavoratori italiani.