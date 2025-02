“Stefano De Martino si sposa“, l’annuncio emoziona i fans e lascia tutti senza parole: ecco cosa è successo al noto conduttore.

Per gran parte dell’opinione pubblica Stefano De Martino è sicuramente il personaggio rivelazione dell’anno. La conduzione di Affari Tuoi lo ha reso un volto molto amato dal pubblico che lo ha promesso a pieni voti. Quando gli è stato proposto di sostituire Amadeus Stefano non era sicuro di essere ancora pronto per un impegno quotidiano, ma non poteva rifiutare. Sin dalle prime puntate ha dimostrato di avere talento, ha fatto suo il format e ha saputo interagire con l’intero contesto tv.

L’ex allievo di Amici sta vivendo un momento del tutto positivo della sua vita professionale, diversamente nel privato si dichiara single da diverso tempo e dedito soprattutto al figlio Santiago. Del resto in passato la relazione, decisamente vivace, con Belen Rodriguez lo ha portato a conquistare varie volte le prime pagine del gossip. Dopo vari alti e bassi, distacchi e riavvicinamenti i due si sono detti addio definitivamente: recentemente hanno anche firmato le carte del divorzio.

Belen ha poi denunciato in un’intervista i diversi tradimenti subiti dall’ex marito. Dichiarazioni a cui Stefano ha risposto in modo indiretto durante una diretta Instagram effettuata nel backstage di Stasera tutto è possibile. L’ex ballerino ha rivelato il suo dissenso nei confronti del matrimonio e ha invitato i fans a non sposarsi e rimandare: “Rimandate, rimandate, vivete insieme ma senza sposarvi…“. Immediata la reazione di Mara Maionchi che in merito ha una posizione diversa: “Ma non vivete neanche insieme: vi trovate il giovedì sera o il mercoledì sera. Via se non c’è una motivazione non vivete insieme”.

Stefano de Martino sposo per la seconda volta?

Nonostante la posizione avversa di De Martino sul matrimonio, il giovane conduttore di Affari Tuoi è tornato sull’altare per la seconda volta. Questa volta però per finta. L’ex allievo di Amici ha infatti interpretato il ruolo dello sposo nel film Il giorno più bello. Pellicola ispirata da un noto film francese, realizzata con cast prestigioso di comici, che ha dato a De Martino la possibilità di testare le sue doti di attore.

Una commedia ricca di momenti divertenti, caratterizzati da diversi fraintendimenti. Stefano è lo sposo, che subirà una finale inaspettato. Insomma l’ex ballerino non ha nessuna intenzione di sposarsi di nuovo, l’esperienza vissuta non è stata del tutto positiva per lui.

Inoltre, nonostante periodicamente gli vengano affidati flirt diversi, da mesi è single e un secondo matrimonio per ora non è tra i suoi progetti futuri, anche se non è escluso un cambio d’idea.