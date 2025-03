Una lettrice ha recentemente portato alla nostra attenzione un prodotto della linea Müller che ha acquistato per errore, sollevando alcune preoccupazioni riguardo alla sua composizione e al prezzo. Di seguito riportiamo la sua lettera e la risposta dell’azienda.

La lettera della lettrice

La lettrice, che ha preferito rimanere anonima, ha descritto la sua esperienza al supermercato. Questa mattina, ha acquistato due vasetti di Crema di yogurt Müller bianco, il suo preferito. Tuttavia, una volta tornata a casa e controllato lo scontrino, ha notato un prezzo anomalo: 1,75 € per due vasetti, rispetto ai soliti poco più di un euro. Dopo aver esaminato il prodotto, si è resa conto di aver preso “Soffio mousse di bianco”, un prodotto diverso sempre di Müller.

Leggendo l’etichetta, ha scoperto che non si trattava di uno yogurt, ma di latte fermentato con aromi e zucchero. Tra gli ingredienti, ha notato la presenza di gelatina alimentare, che potrebbe essere di origine animale, sollevando dubbi sulla sua idoneità per i vegetariani. Inoltre, ha evidenziato che la tabella nutrizionale mostrava un apporto calorico di 132 kcal per 100 grammi, rispetto alle 93 kcal dello yogurt Müller tradizionale, e un contenuto di grassi di 7 grammi invece di 3,2.

Un altro aspetto che ha colpito la lettrice è stato il peso del prodotto: i vasetti di “Soffio” contengono solo 95 grammi, rispetto ai canonici 125 grammi. Ha anche confrontato il prezzo al chilo, scoprendo che “Soffio” costa 9,21 € al chilo, quasi il doppio rispetto alla Crema di yogurt Müller e tre volte rispetto a uno yogurt bianco di marca Sterzing Vipiteno.

La lettrice ha espresso la sua preoccupazione per la somiglianza delle confezioni, che hanno favorito l’errore, e ha messo in discussione la necessità di un prodotto che sembra essere più costoso e calorico, con ingredienti da evitare. Ha chiesto chiarimenti sulla presenza e la vitalità dei batteri probiotici nel prodotto.

La risposta di Müller

In risposta alle preoccupazioni della lettrice, Müller ha spiegato che “Soffio” è una linea innovativa lanciata nel 2023, caratterizzata da una consistenza soffice e areata. L’azienda ha sottolineato che il prodotto è chiaramente identificabile sugli scaffali, grazie al nome “Soffio” evidenziato sulla confezione e alla descrizione del prodotto.

Müller ha confermato che la gelatina utilizzata è di origine animale e che i fermenti lattici presenti nel prodotto sono vivi e vitali, in conformità con le normative vigenti. L’azienda ha anche precisato che la linea “Soffio” sta riscuotendo un grande successo tra i consumatori, apprezzata per la sua consistenza e il gusto delicato.

Infine, Müller ha sottolineato che “Soffio” non è un sostituto della Crema di yogurt bianco, ma piuttosto una nuova esperienza di gusto, destinata a soddisfare le esigenze di una clientela in cerca di novità nel settore dei prodotti lattiero-caseari.