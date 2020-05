Fase 2: biglietti treni e aerei, tariffe alle stelle

Prezzi di treni e aerei in forte crescita secondo il Codacons, che accusa le compagnie di scaricare sui viaggiatori i costi della Fase 2.

Fase 2 caratterizzata dall’impennata dei prezzi per treni e aerei, le cui tariffe avrebbero subito importarti ritocchi. A denunciarlo è il Codacons, che ha monitorato alcune tratte ferroviarie gestite da Trenitalia e diversi voli effettuati da Alitalia. Aumenti tariffari significativi, che scaricherebbero sui viaggiatori i costi delle misure di sicurezza a bordo dei mezzi per il trasporto passeggeri.

Con la possibilità di maggiori spostamenti verso i luoghi di residenza e domicilio, introdotti con la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, per i cittadini sono arrivate anche alcune sorprese poco piacevoli. Chi ha scelto il treno per recarsi a casa troverà costi decisamente impegnativi, con un Frecciarossa Milano-Roma già a 129 euro alcuni giorni prima della partenza e un Milano-Napoli a 262 euro all’incirca una settimana prima del viaggio.

Non va meglio a chi vuole viaggiare in aereo, con un volo Milano-Lamezia Terme (il primo utile per l’11 maggio) al costo minimo di 399,62 (solo bagaglio a mano). L’associazione dei consumatori denuncia la pratica di scaricare sui viaggiatori quelli che sono i costi maggiori per le compagnie, inclusa la riduzione dei posti disponibili per garantire le distanze di sicurezza. Una pratica giudicata inammissibile da Carlo Rienzi, presidente Codacons: