Incentivi bici e monopattini, De Micheli: bonus fino a 500 euro

Nuove dichiarazioni della Ministra De Micheli sugli incentivi per bici e monopattini, con il bonus che dovrebbe salire a 500 euro.

Incentivi bici e monopattini fino a 500 euro. La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli torna sul tema dei bonus alla mobilità sostenibile, aggiustando il tiro rispetto a quanto affermato sul finire di aprile. In questo caso la correzione assume un carattere positivo, con la cifra prevista che dovrebbe passare dai supposti 200 fino appunto a 500 euro.

Gli incentivi per l’acquisto di biciclette e monopattini sono allo studio come parte integrante delle misure per la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. L’obiettivo è quello di scongiurare un possibile acutizzarsi del problema traffico e sicurezza sanitaria nelle grandi città, dove la diffidenza verso il trasporto pubblico potrebbe portare i cittadini a un utilizzo delle auto private superiore alla norma.

Tra i mezzi per i quali è possibile ottenere gli incentivi rientreranno le biciclette elettriche e non, oltre a figurare con molta probabilità anche i monopattini elettrici, normali o alcuni mezzi della nuova mobilità come hoverboard e segway. Ha dichiarato la Ministra dei Trasporti Paola De Micheli durante l’interrogazione alla Camera: