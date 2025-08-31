Se stai pensando di ristrutturare casa è un buon momento: con il nuovo bonus puoi coprire fino al 75% dei costi.

Il Friuli Venezia Giulia lancia una nuova opportunità per chi desidera ristrutturare casa approfittando di contributi pubblici che coprono fino al 75% delle spese sostenute.

Con uno stanziamento complessivo di 30 milioni di euro per il 2025, i cittadini hanno tempo fino al 6 ottobre per presentare domanda e beneficiare di incentivi che favoriscono il recupero e l’efficientamento degli immobili.

I tre bandi regionali per la ristrutturazione edilizia

La Regione ha aperto tre distinti bandi rivolti alle persone fisiche per sostenere diverse tipologie di interventi edilizi, tutti mirati alla valorizzazione del patrimonio immobiliare e al miglioramento dell’efficienza energetica:

Contributi per manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, e ristrutturazione edilizia;

Contributi per efficientamento energetico con domanda presentata a lavori già eseguiti;

Contributi per efficientamento energetico per soggetti con Isee non superiore a 25.000 euro, con domanda a lavori da eseguire.

Questi incentivi coprono dal 50% al 75% delle spese ammissibili, con un tetto massimo che può arrivare fino a 60.000 euro per singolo beneficiario. Il primo bando consente di ottenere contributi per interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su immobili appartenenti alle categorie catastali da A1 ad A7 e A11. Le domande, da presentare esclusivamente online attraverso la piattaforma “ISTANZE ON LINE”, sono aperte dal 25 agosto al 6 ottobre 2025. Il contributo copre il 50% delle spese ammissibili fino a 60.000 euro per un massimo di tre unità immobiliari per richiedente.

Il secondo bando è dedicato alle persone fisiche che hanno già realizzato lavori di efficientamento energetico su immobili nelle categorie catastali da A1 ad A11 e da C1 a C3. Le domande possono essere inoltrate per lavori conclusi e pagati dal 1° gennaio 2025 in poi. Gli interventi finanziabili includono la sostituzione di serramenti, l’isolamento termico interno o esterno dell’involucro edilizio e della copertura. Il contributo copre il 50% della spesa, con un tetto massimo di 12.000 euro e limiti specifici per metro quadro a seconda della tipologia di intervento. Non è previsto un termine di chiusura per la presentazione delle domande, ma quelle non finanziate entro il 31 dicembre 2027 verranno archiviate.

Il terzo bando rappresenta la misura più vantaggiosa, dedicata a persone con un Isee non superiore a 25.000 euro. In questo caso il contributo può coprire fino al 75% delle spese ammissibili ed è concesso prima dell’avvio dei lavori. Gli interventi ammessi comprendono non solo gli interventi di efficientamento energetico tradizionali (serramenti, isolamento dell’involucro edilizio e della copertura), ma anche l’installazione di impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 800 W o fino a 20 Kwp, impianti di accumulo e impianti solari termici.

Possono accedere a questa misura i soggetti con diritto reale di proprietà sull’immobile, inclusi usufrutto, uso e abitazione, per immobili nelle categorie catastali da A1 ad A11 e da C1 a C3 situati nel territorio regionale. Anche per questo bando le domande possono essere presentate da agosto 2025 senza scadenza, con archiviazione delle richieste non finanziate entro il 31 dicembre 2027.

Un elemento distintivo di questi bandi del Friuli Venezia Giulia è la loro focalizzazione territoriale, che consente di evitare l’incremento dei costi di materiali e manodopera spesso riscontrato negli incentivi nazionali. Inoltre, per chi ha un Isee inferiore a 25.000 euro, è previsto un punteggio più alto nelle graduatorie, favorendo così le famiglie con redditi più bassi e incentivando il recupero di immobili in aree montane, periferiche o destinati all’affitto.