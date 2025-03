Avere una casa con giardino significa, anche, prendersi cura di ogni sua singola parte, anche di quella esterna che non usiamo tanto spesso.

In particolare proprio il giardino: sapevi che se quest’ultimo non si trova in condizioni rigorose potresti rischiare una sanzione, anche alquanto onerosa? A quanto pare, la cura del verde che riguarda una nostra proprietà può essere soggetta a dei controlli.

La sanzione, come dicevamo, può essere davvero molto onerosa ed arrivare anche alla cifra di più di 650€. Impossibile? No e ti spieghiamo anche il perché.

Attenzione alle piante del tuo giardino

Il giardino, specie se è sotto la nostra proprietà, rappresenta quel qualcosa che dobbiamo curare allo stesso modo di come curiamo la nostra casa al suo interno. Sì, perché è parte integrante di ciò che abbiamo e, allo stesso tempo, va curata come si deve. Non bisogna lasciarlo incolto o, comunque, che possa arrecare danno al vicinato.

Nel caso in cui questa mancanza di cura crei un pericolo per chi vive vicino, possiamo anche incorrere in una sanzione che supera la cifra di 600€. Sembra una cosa assurda, ma vi spieghiamo anche il perché. Le siepi, le piantagioni, o anche gli alberi da giardino, vanno sempre curati, tagliati e anche disinfettati in ogni loro forma, come se fossero delle piante che abbiamo all’interno della nostra casa e non solo all’esterno.

Non vanno mai trascurate e hanno bisogno della loro manutenzione, specie se queste affacciano su di uno spazio che è pubblico. Se, ad esempio, abbiamo una siepe che non potiamo da tempo e questa va a sconfinare in strada o, comunque, in un luogo pubblico, può capitare che diventi pericolo per chi passa vicino ogni giorno.

Ecco cosa rischi se non le curi

Non solo parlando di pedoni ma anche di coloro che circolano in auto. L’attenzione ci viene posta anche dall’articolo 29 del codice della strada, che prevede una serie di obblighi in capo al proprietario di piantagioni e siepi confinanti con una strada o un marciapiede. Vediamo insieme quali sono.

In primis, il proprietario ha l’obbligo di mantenere le siepi in modo che queste non riducano o non danneggino la strada o l’autostrada, oltre a non essere di inciampo o di pericolo per l’incolumità di persone o cose. In secondo luogo, il proprietario ha anche il dovere di tagliare i rami delle piante che si sviluppano oltre il confine stradale e che possono creare problemi in termini di visibilità della segnaletica stradale.

Nel caso in cui queste norme non vanno rispettate, il proprietario rischia una multa che può arrivare anche alla cifra di 679€.