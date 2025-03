Con la modifica dell’articolo 196 del Codice della Strada, i conducenti diventano i soli responsabili per le sanzioni ricevute.

Negli ultimi anni, il settore del noleggio auto ha vissuto cambiamenti significativi, in particolare per quanto riguarda le normative che disciplinano le responsabilità relative al pagamento delle multe. Fino a poco tempo fa, la situazione era piuttosto confusa.

Con la recente modifica dell’articolo 196 del Codice della Strada, le regole sono state riviste per garantire maggiore chiarezza e responsabilizzazione, liberando le aziende da oneri non imputabili a loro e imponendo ai conducenti di prendersi carico delle proprie infrazioni.

Noleggio auto e multe, cosa cambia

L’adeguamento normativo ha introdotto un cambiamento sostanziale nella gestione delle sanzioni per le infrazioni commesse con veicoli in locazione senza conducente. In passato, il Codice della Strada prevedeva una responsabilità solidale tra il proprietario del veicolo e l’autore dell’infrazione. Questo significava che, in caso di multa, l’autorità competente poteva richiedere il pagamento sia alla società di noleggio che al cliente che guidava l’auto al momento dell’infrazione. Tale situazione creava innumerevoli oneri per le aziende di noleggio, costrette a pagare le multe, per poi rivalersi sui clienti attraverso processi complessi e costosi.

Con l’aggiornamento normativo, la responsabilità per il pagamento delle multe ora ricade esclusivamente sul cliente, ovvero sulla persona che ha preso in noleggio il veicolo e che ne è l’effettivo utilizzatore al momento dell’infrazione.

Questo passaggio è cruciale, poiché consente alle società di noleggio di liberarsi da oneri non giustificati, concentrando la responsabilità sui conducenti. Inoltre, le aziende sono ora obbligate a fornire i dati del conducente entro 60 giorni dalla notifica della multa, permettendo all’autorità di inviare la sanzione direttamente al responsabile dell’infrazione.

La nuova procedura di gestione delle multe è ora delineata con maggiore chiarezza. Quando viene rilevata un’infrazione con un veicolo a noleggio, l’autorità competente notifica la sanzione alla società di noleggio, che risulta essere l’intestataria del veicolo. Questo è un passaggio fondamentale poiché la società di noleggio rimane, di fatto, la proprietaria del veicolo anche durante il periodo di locazione al cliente.

Una volta ricevuta la notifica, la società di noleggio ha 60 giorni di tempo per comunicare i dati del conducente che aveva in uso il veicolo al momento dell’infrazione. Ciò implica che le aziende devono mantenere registri accurati e facilmente accessibili, in modo da poter identificare tempestivamente il conducente. Dopo che la società di noleggio ha comunicato i dati, l’autorità invia direttamente la multa al conducente, il quale diventa responsabile unico del pagamento della sanzione.

In un contesto in continua evoluzione, è essenziale che sia i clienti che le società di noleggio comprendano appieno le nuove regole e le loro implicazioni, al fine di evitare sorprese e facilitare una gestione più efficiente delle sanzioni.