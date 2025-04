Carrefour ha recentemente lanciato una promozione esclusiva dedicata alle persone over 60, un’iniziativa che rende la spesa più accessibile.

Questo sconto rappresenta un’opportunità imperdibile per un segmento di mercato sempre più rilevante, con l’obiettivo di supportare i clienti più anziani. Ogni mercoledì, Carrefour offre vantaggi significativi, rendendo questo giorno particolarmente attraente per chi desidera risparmiare.

Ogni mercoledì, i supermercati Carrefour Iper e Market offrono un sconto immediato del 10% su una spesa senza limiti minimi. Nei Carrefour Express, la promozione è valida su una spesa minima di 10 euro. Questo sconto consente agli over 60 di approfittare di un risparmio notevole su generi alimentari e prodotti per la cura della casa. È importante notare che lo sconto si applica esclusivamente sulla spesa alimentare e sui prodotti per la cura della casa nei Carrefour Iper, mentre nei Market ed Express il vantaggio si estende a tutta la spesa.

Per usufruire di questo sconto, i clienti devono presentare un documento di identità alla cassa. Si ricorda che questa offerta non è cumulabile con altre promozioni e non si applica a specifiche categorie di prodotti come carburante, farmaci da banco, giornali e riviste. Pianificare la spesa in modo strategico è essenziale per massimizzare i benefici dell’offerta.

La Carta SpesAmica PAYBACK

Per accedere a questi vantaggi, è necessario possedere la Carta SpesAmica PAYBACK. Questa carta non solo consente di ottenere lo sconto del 10%, ma offre anche ulteriori vantaggi per chi decide di fare la spesa online. Infatti, gli over 60 che ordinano su carrefour.it possono beneficiare della consegna gratuita a domicilio su una spesa minima di 35 euro, ogni settimana. Questo servizio è particolarmente utile per coloro che potrebbero avere difficoltà a recarsi fisicamente nei negozi, garantendo un accesso facile e comodo ai prodotti di cui hanno bisogno.

Carrefour si impegna a garantire una consegna efficiente e puntuale. Gli ordini effettuati online vengono consegnati separatamente dalla spesa tradizionale, utilizzando un corriere specializzato che assicura la freschezza dei prodotti. I clienti possono aspettarsi di ricevere carne proveniente da allevamenti estensivi e produzioni sostenibili entro cinque giorni lavorativi dall’ordine, garantendo sempre un’accurata gestione della catena del freddo.

Inoltre, la consegna è gratuita per ordini superiori a 40 euro; per ordini inferiori, il costo è di 9 euro. Questo modello di consegna facilita l’accesso ai prodotti freschi e offre un servizio di tracciamento via email, permettendo ai clienti di monitorare il proprio ordine in tempo reale.

L’iniziativa di Carrefour non si limita a un vantaggio economico, ma mira anche a promuovere il benessere dei clienti anziani. In un mondo dove la spesa può diventare un compito difficile, questa promozione rappresenta un passo importante verso una maggiore inclusione sociale. Risparmiare mentre si acquistano prodotti di alta qualità contribuisce a migliorare la qualità della vita di una fascia di popolazione che spesso deve fare i conti con pensioni limitate.

Inoltre, il programma di fidelizzazione PAYBACK consente di accumulare punti su ogni acquisto, offrendo ulteriori possibilità di risparmio e vantaggi nel tempo. Ogni visita al supermercato non si traduce solo in una spesa, ma rappresenta anche un’opportunità di guadagno su acquisti futuri.

Con queste offerte, Carrefour dimostra di avere a cuore le esigenze dei propri clienti, in particolare quelli più anziani. La combinazione di sconti immediati, un servizio di consegna efficiente e la possibilità di accumulare punti con la Carta SpesAmica PAYBACK fa di questa iniziativa un esempio di come le aziende possono rispondere alle necessità di una clientela diversificata.

In un momento storico in cui la qualità della vita degli anziani è sempre più al centro dell’attenzione, Carrefour si posiziona come un alleato strategico, rendendo la spesa non solo più economica, ma anche più accessibile e conveniente.