Sconto green (30%) sui pedaggi a partire dal 15 giugno

A partire dal 15 giugno, le Concessionarie di A58-TEEM e A35-BreBeMi attiveranno uno sconto sui pedaggi riservata ai veicoli full electric.

Per i veicoli elettrici un nuovo sconto che privilegia la scelta green. Su A35 Brebemi e A58 Teem sarà attivata una tariffa scontata, in collaborazione con Telepass, riservata ai veicoli Full Electric (auto completamente elettriche) e LNG (camion a gas naturale liquido). Questo sconto si affiancherà a quello (-20%) già in vigore e fruibile, 365 giorni l’anno riguardo tutti gli spostamenti effettuati lungo qualsivoglia tratta, dai clienti dotati di Telepass Family o Business che utilizzano per i loro spostamenti mezzi alimentati da carburanti tradizionali o ibridi. Saranno, dunque, cumulabili.

Un trend positivo, dettato probabilmente, dalle scelte attuate nel contesto europeo che vede, tra i primi, i paesi nordici introdurre agevolazioni economiche per i veicoli meno inquinanti (nelle autostrade in Olanda, Lussemburgo, Danimarca e Svezia per i veicoli da 12 tonnellate) e in generale all’interno di un’attenzione particolare sull’argomento, nell’ambito del Green Deal. Anche l’Italia, finalmente, dunque, si starebbe attivando.

Sconto Green: come fare richiesta

Per aderire allo sconto per i veicoli full electric e Lng, bisognerà seguire le istruzioni che, da lunedì prossimo in avanti, saranno riportate sui Siti Internet www.tangenziale.esterna.it e www.brebemi.it oppure chiamare i numeri verdi di Tangenziale Esterna SpA (800/586358) e di BreBeMi SpA (800/186083). Presso il Punto Assistenza Clienti (Casello di Treviglio) sarà accessibile, per ora previo appuntamento (800/586358), uno sportello ad hoc.

Un’altra notizia positiva arriva dal settore camion a Lng immatricolati in Italia: i dati confermano un trend in crescita con più di 2.000 mezzi circolanti a fine 2019 e vendite proseguite anche in questi mesi malgrado la chiusura dei concessionari (+ 256 camion nei primi mesi dell’anno). Potrebbero essere, dunque tantissimi, gli automobilisti a fare richiesta della scontistica in arrivo proprio lunedì.

