500 elettrica: sul mercato in autunno, costerà 34mila euro

Fonte immagine: FCA Group - 500 elettrica Ocean Blue

Prevista per l'autunno la consegna dei primi esemplari di Fiat 500 elettrica, la zero emission del Gruppo FCA: prezzi a partire da circa 30mila euro.

Arriverà sul mercato italiano in autunno la versione standard della 500 elettrica. Secondo le ultime novità dovrebbe prendere il nome di “500 La Prima Berlina“, con la consegna dei primi esemplari prevista per ottobre 2020. Tre i colori disponibili, mentre il prezzo si attesterà intorno ai 30mila euro.

Già esauriti i primi 500 esemplari, venduti in edizione limitata da parte del gruppo FCA. Ora la Fiat 500 in versione elettrica arriva per tutti, con la possibilità di scegliere tra le colorazioni “Ocean Green”, “Celestial Blue” e “Mineral Grey”. Il motore è un 118 CV, che può assicurare una velocità massima di 150 km all’ora e un passaggio da 0 a 100 in circa 9 secondi.

Fonte: FCA Group – 500 elettrica Mineral Grey

L’autonomia sarà di circa 320 chilometri, a garantirla una batteria da 42 kWh. La ricarica è affidata a un caricatore da 85 kW: possibile una ricarica dell’80% in 35 minuti oppure un’autonomia di 50 chilometri con appena 5 minuti di carica.

500 elettrica, prenotazione e prezzo

Già prenotabile sul sito ufficiale, senza necessità di un acconto. Le consegne partiranno da ottobre, mentre il prezzo base sarà di 34.900 euro. A questo potranno essere applicati gli incentivi auto lanciati negli ultimi mesi, e che potrebbero far scendere la cifra a 28.900 euro. Dopo aver prenotato la vettura, il cliente verrà successivamente ricontattato dal concessionario più vicino per definire la formula di pagamento e la consegna.