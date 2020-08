Sandra Bullock: i segreti per una pelle perfetta dopo i 50

Fonte immagine: Flickr

I segreti di bellezza dell'attrice Sandra Bullock, 56 anni appena compiuti, sono semplici e facilmente replicabili a casa.

Più si va avanti con l’età e più la pelle diventa un cruccio: mantenerla luminosa ed elastica nonostante il trascorrere impietoso del tempo non è sempre facile. L’attrice Sandra Bullock con i suoi 56 anni appena compiuti e una pelle da fare invidia ha svelato le sue tips home made per un incarnato da copertina.

Sandra Bullock: 5 segreti di bellezza

Il successo sta nella semplicità. I segreti di bellezza di Sandra Bullock sono solo 5 e sono tutti home made e utilissimi:

Per la detenzione della pelle utilizzate solo un panno per il viso con un po’ di acqua o struccante e al termine una crema idratante; Per il contorno occhi utilizzate un unguento per le emorroidi; Esfoliazione almeno una volta a settimana; Allenamento fisico almeno una volta al giorno; Utilizzate poi la danza come anti stress.

Cosmetici Bio per una pelle elastica e luminosa

Per conservare al meglio la propria pelle un altro consiglio molto utile è quello di fare uso di cosmetici bio. La scelta green premia sempre e non solo da un punto di vista ambientale. I prodotti sono privi di additivi chimici e siliconi che con il tempo finiscono per deteriorare l’incarnato. Attenzione però: non lasciatevi ingannare dalla scritta bio sul prodotto che in molti casi è ingannevole.

Per essere effettivamente green ha bisogno di una certificazione. Per avere una pelle sana e bella nonostante gli anni è importante fare una scelta consapevole subito. Madre natura ci ha dato innumerevoli piante, erbe e fiori che possono essere miracolosi per il corpo e per questo, se li si utilizza bene, non occorre molto altro. Molti dei prodotti che troviamo comunemente nei negozi di cosmesi, inoltre, possono essere facilmente prodotti in casa.

I cosmetici biologici se sono prodotti con ingredienti di alta qualità possono non solo essere efficaci, ma essere quanto di meglio si possa trovare, anche a 50 anni.