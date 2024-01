Quali sono le certificazioni per l’agricoltura biologica?

Le certificazioni in agricoltura biologica sono un requisito essenziale per accertare l'effettiva origine biologica e sostenibile dei prodotti agro-alimentari. In Europa, per ottenere la certificazione bio è necessario rispettare i requisiti previsti nel regolamento UE 2018/848.

Fonte immagine: Pixabay