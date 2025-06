C’è una patina bianca sui bicchieri? Ecco perché succede e come fare per toglierla. Cosa devi sapere subito

Ogni giorno utilizziamo bicchieri e poi siamo soliti lavarli, a mano, oppure in lavastoviglie. Se optiamo per l’uso di questo elettrodomestico, molto comodo in quanto rapido ed efficiente, c’è una cosa che bisogna assolutamente sapere.

Sicuramente, infatti, vi sarà capitato di aprire la lavastoviglie dopo il lavaggio, e di notare sui bicchieri, una patina bianca. È una cosa che in realtà succede a molti, e ci si chiede che cosa possa essere, e soprattutto come risolvere questa problematica.

C’è una spiegazione a tutto questo, e a fornircela è la scienza. Anche se può sembrare che il bicchiere sia sporco, non è così. C’è un altro motivo, e ve lo spiegheremo nel dettaglio, in questo articolo.

Patina bianca sui bicchieri dopo lavaggio in lavastoviglie: di che cosa si tratta e come risolvere

Chiarito, dunque, che la patina bianca che si forma sui bicchieri dopo il lavaggio in lavastoviglie, non è sporcizia, c’è una spiegazione più esaustiva da conoscere.

Nello specifico, si tratta di calcare. Questo accade quando l’acqua usata nella lavastoviglie è dura, ossia contenente un significativo apporto di sali minerali, come calcio oppure magnesio. Tali minerali, mentre parte il lavaggio, si depositano sui bicchieri e quando finisce il processo, si nota, per l’appunto, una patina bianca che li opacizza.

Uno dei motivi per cui avviene è l’assenza di brillantante. Si tratta di un additivo liquido, che permette all’acqua di scivolare più agevolmente nel processo di asciugatura delle stoviglie. Se non c’è o non è sufficiente, l’acqua genera residui durante l’evaporazione, e si formano aloni.

Un’altra ragione può anche essere che si usa troppo detersivo, per cui esso deve essere ben dosato, oppure usare dei prodotti mirati se l’acqua è dura. È anche possibile l’utilizzo di un addolcitore d’acqua, che consenta di ammorbidire il calcare e in alcuni tipi di lavastoviglie è integrato.

Peraltro, è importante rammentare che la lavastoviglie, come ogni elettrodomestico, necessita di una certa cura e pulizia regolare. Si può anche usare l’aceto bianco per pulirla al meglio e farla brillare. Il calcare, in questo modo, andrà via.

Dunque, se si vuole evitare che si formi la patina bianca sui bicchieri e fare in modo che essi siano splendenti, si possono usare questi particolari nonché alquanto preziosi, accorgimenti.