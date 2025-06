Risparmiare sulla spesa è diventato un obiettivo fondamentale per molte famiglie italiane, specialmente in un contesto di aumenti dei prezzi.

Dalla pandemia a oggi, i rincari su beni di prima necessità e i costi energetici hanno messo a dura prova i bilanci familiari.

Anche se nel 2025 si è registrato un calo generale dei prezzi rispetto ai picchi del 2022, l’instabilità economica continua a spingere i consumatori a cercare soluzioni per ottimizzare le proprie spese.

I consigli pratici per risparmiare sulla spesa

1. Creare una lista della spesa

Un trucco antico ma sempre efficace è redigere una lista della spesa prima di recarsi al supermercato. Questo semplice gesto permette di focalizzarsi solo sugli acquisti necessari, evitando spese superflue. Per redigere una lista accurata, è utile controllare il frigorifero e la dispensa, così da non acquistare prodotti già presenti in casa. Avere una lista aiuta anche a resistere a tentazioni e distrazioni, come offerte allettanti che potrebbero indurre a comprare cose non necessarie. Inoltre, ricordiamo che le promozioni sono sempre disponibili, quindi non è necessario affrettarsi ad acquistare un prodotto al primo sconto.

2. Scegliere l’orario giusto

L’orario in cui si fa la spesa può influenzare notevolmente le spese finali. È risaputo che fare la spesa a stomaco vuoto porta a scelte impulsive e acquisti non programmati. Pertanto, è consigliabile recarsi al supermercato dopo aver mangiato, per poter analizzare con calma i prodotti e i prezzi. Inoltre, evitare le ore di punta consente di avere più tempo per confrontare offerte e qualità, riducendo il rischio di acquisti affrettati e non ponderati.

3. Optare per prodotti generici e discount

Scegliere prodotti di marchi meno conosciuti o generici può portare a risparmi significativi. Spesso, i prodotti a marchio del distributore offrono una qualità comparabile a quella dei brand più costosi, ma a un prezzo inferiore. Secondo studi effettuati da Altroconsumo, il 33% degli acquisti più vantaggiosi proviene da discount, e nel 70% dei casi, i prodotti a marchio generico hanno dimostrato una qualità superiore rispetto alle marche famose. Affidarsi ai discount può portare a risparmi annuali anche superiori ai 3.000 euro.

4. Valutare il prezzo al chilo o al litro

Quando si acquistano prodotti confezionati, è fondamentale prestare attenzione al prezzo al chilo o al litro. Spesso, il prezzo unitario è indicato in piccolo e può essere facilmente trascurato. Comparare i prezzi dei prodotti simili consente di identificare l’opzione più economica. Questo approccio aiuta a evitare la “shrinkflation”, un fenomeno in cui si paga lo stesso prezzo per una confezione più piccola.

Seguendo questi suggerimenti, ogni famiglia può trovare un modo per risparmiare sulla spesa, ottimizzando i propri acquisti e garantendo un’alimentazione sana e bilanciata. Essere consapevoli e organizzati è la chiave per una gestione economica efficace.