Rispettare i limiti di velocità porta a non prendere multe. Tuttavia, ci sono delle eccezioni che bisogna conoscere.

Il Codice della Strada è un insieme di leggi importanti, che disciplinano la circolazione dei vari veicoli su strada. Esso è determinante e consente di punire quei comportamenti scorretti, che possono portare a eventi spiacevoli, come i sinistri stradali.

Nel nostro Paese, come sappiamo, tra le multe più salate, ci sono quelle per non aver rispettato i limiti di velocità. Andare a velocità eccessiva mette in pericolo non solo chi guida, ma ovviamente anche pedoni e altre auto.

Andare a una velocità moderata, permette di affrontare eventuali imprevisti in modo sereno, reagendo per tempo. Se si va troppo veloce, è anche più complesso controllare il mezzo, in particolare in curva o su strade dissestate, in cui c’è una certa scivolosità.

I limiti di velocità sono quindi una importante tutela per tutti coloro che circolano per strada. Ci sono, tuttavia, dei luoghi in cui non basta rispettare i limiti di velocità per non prendere una sanzione…bisogna, infatti, fare attenzione anche ad altre leggi.

Limiti di velocità, dove non basta rispettarli: qui bisogna conoscere benissimo le norme

L’estate è in arrivo, manca davvero poco e con essa, si accende il desiderio di fare dei viaggi, magari all’estero. Nel nostro Paese conosciamo bene le regole, ma negli altri Stati?

Non basta solo rispettare i limiti di velocità, all’estero, per non prendere una multa. Ecco alcune regole da conoscere assolutamente, viaggiando oltre i confini nazionali. Negli Usa, a Youngstown, in Ohio, è illecito rimanere senza carburante, perché un’auto ferma potrebbe provocare dei pericoli o ostacolare la circolazione degli altri mezzi.

In Svizzera, è vietato chiudere le portiere dei veicoli in modo rumoroso, soprattutto di notte, oppure accelerare in modo violento (sgommare, in sostanza). In Romania, avere i finiestrini dell’auto eccessivamente sporchi, può portare a delle multe.

In Australia, non è possibile tenere nessuna parte del corpo fuori dal finestrino. È consentito solo nel caso in cui, si debba avvisare di star facendo manovra. In Estonia, invece, in inverno, si aprono strade temporanee su ghiaccio, e non si può indossare la cintura di sicurezza, per tutelare chi è nell’abitacolo. Senza cintura, se dovesse occorrere un sinistro stradale, sarebbe più facile lasciare il mezzo.

In UK, invece, in caso di pioggia, se il conducente di un veicolo che marcia troppo velocemente, dovesse schizzare un pedone, potrebbe essere multato fino a 5 mila sterline, e inoltre, sarebbero rimossi punti dalla patente.