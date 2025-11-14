È stata confermata la Carta “Dedicata a te”, l’iniziativa promossa dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf) rivolta alle famiglie con un ISEE non superiore a 15.000 euro.

Introdotta con la Legge di Bilancio 2023 sotto il Governo Meloni, la misura mira a sostenere le spese alimentari delle famiglie in difficoltà economica, offrendo un bonus di 500 euro per nucleo familiare da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità.

L’iniziativa mantiene la sua validità fino al 2027,si tratta di una misura strutturale e non assistenzialistica, pensata per supportare concretamente le famiglie e promuovere la qualità delle filiere agroalimentari italiane, includendo prodotti certificati DOP e IGP.

Rinnovata la Carta Dedicata a Te: quando arriveranno le prossime ricariche, non perderle

La Carta è accettata in un ampio ventaglio di punti vendita sul territorio nazionale, comprendendo le principali catene di supermercati e discount italiani. Tra gli esercizi aderenti figurano: Lidl, Crai, Coop, Conad, Fratelli Arena, Tosano, Penny, Coralis, Pam, Bennet, Esselunga, Selex e Carrefour, oltre a numerosi negozi alimentari tradizionali. L’elenco completo e aggiornato degli esercizi convenzionati è disponibile sul sito ufficiale del Ministero.

Sono complessivamente 1.157.179 le famiglie destinatarie della Carta “Dedicata a te”. Di queste, il 70% ha già ricevuto la carta negli anni precedenti e vedrà il proprio saldo ricaricato automaticamente. Il restante 30%, costituito da nuovi beneficiari, dovrà aggiornare l’ISEE e riceverà una comunicazione ufficiale tramite e-mail o SMS dal Comune di residenza. Questi nuovi assegnatari potranno ritirare la carta prepagata presso qualsiasi ufficio postale.

Per poter usufruire del beneficio, le somme accreditate devono essere spese entro il 28 febbraio 2026. Possono accedere alla misura soltanto i cittadini residenti in Italia con un ISEE familiare fino a 15.000 euro. La priorità è riservata a nuclei familiari composti da almeno tre persone, di cui almeno un minore sotto i 14 anni. Restano esclusi i nuclei che percepiscono altre forme di sostegno pubblico.

Un ulteriore incentivo per i titolari della Carta è rappresentato da uno sconto del 15% applicato direttamente nei punti vendita aderenti all’iniziativa. Questa misura aggiuntiva contribuisce a migliorare il potere d’acquisto delle famiglie beneficiarie, rendendo la spesa quotidiana più sostenibile.

La conferma della Carta “Dedicata a te” e il suo rifinanziamento testimoniano l’attenzione del Governo verso le difficoltà economiche di molte famiglie italiane, soprattutto in un contesto di inflazione e aumento dei costi alimentari. L’integrazione di prodotti di qualità certificata all’interno dell’iniziativa sottolinea inoltre l’importanza di sostenere l’agroalimentare nazionale, valorizzando l’eccellenza dei prodotti tipici italiani.