Riciclo Creativo: idee per i segnaposto di Natale

Fonte immagine: IStock

Parliamo di: Riciclo creativo

Quest’anno sarà un Natale più intimo ma non per questo bisogna rinunciare alla preparazione della tavola: e quale miglior modo per farlo se non inserendo dei segnaposto a tema Vigilia?

Usate l’arte del riciclo creativo per trasformare un oggetto distrutto dandogli una nuova destinazione d’uso, anche e soprattutto a Natale.

Segnaposto di Natale: ecco come realizzarli usando il riciclo creativo

I segnaposto possono rendere la tavola ancor più speciale ed accogliente, in un modo davvero semplice ed originale. Non serve acquistare nuovi materiali dal momento che spesso basta utilizzare ciò che abbiamo in casa con altra destinazione d’uso ma che risulta rotto o mal funzionante. Ecco un elenco di suggerimenti semplice per i segnaposti di Natale: