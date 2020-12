Riciclo creativo: come riutilizzare il sughero avanzato

Fonte immagine: Istock

Dopo aver stappato una buona bottiglia di vino ci sono moltissimi modi di riutilizzare il sughero in modo creativo.

Ne abbiamo moltissimo in casa: ogni volta che apriamo una bottiglia ci rimane un po’ di sughero ed è il caso ora ti capire come riciclarlo in modo creativo; soprattutto perché con il Natale alle porte di vino ne berremo molto, anche se con meno gente a tavola.

Tra i materiali preferiti degli anni ’70, amato dai designer interni dell’epoca, il sughero dalle calde sfumature marroni è un componente interessante da inserire all’interno delle nostre creazioni.

Con poche e semplici mosse puoi riciclare il sughero e creare degli oggetti utili e molto belli da tenere in casa.

Idee per riciclare il sughero avanzato

Ecco un elenco di idee creative per riciclare il sughero: