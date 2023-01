Come riciclare vecchie finestre in legno con 6 idee irresistibili

Le finestre e gli scuri in legno possono essere facilmente recuperati per realizzare nuovi strumenti d'arredo, grazie al riciclo creativo. Armandosi di fantasia e manualità, nonché di colori acrilici e pazienza, si possono creare portafoto, lavagnette domestiche, tavolini, panche, separé e molto altro ancora. Il tutto a vantaggio dell'ambiente, perché il recupero di questi materiali è a favore della sostenibilità. Ecco sei idee da provare subito.

Fonte immagine: Pixabay

Come riciclare vecchie finestre in legno, donando loro una nuova e originale vita? È questa una curiosità che sarà sorta almeno una volta a chi si trova in procinto di cambiare gli infissi di casa: materiali come legno e vetro meritano di certo una seconda vita e, ancora, sono a basso impatto ambientale e quindi del tutto sostenibili.

Trovare nuove modalità d’uso non è affatto difficile, basta lasciarsi guidare dalla fantasia e mettere in pratica qualche tecnica di riciclo creativo. Ma come riciclare davvero vecchie finestre in legno, quali sono le idee più originali?

Non vi sono virtualmente limiti a quel che si può costruire con i materiali ricavati da vecchie finestre, scuri e persiane. Prima di procedere, è tuttavia necessario che vengano rimosse in sicurezza dalle pareti, poiché il rischio di ferirsi non è remoto.

Per questa ragione si consiglia di chiedere sempre l’aiuto a personale esperto e, naturalmente, indossare tutte le protezioni del caso.

Come riciclare le finestre in legno

Soprattutto quando antiche, le finestre in legno possono vantare un grande fascino. Richiamano epoche lontane, uno stile di vita più semplice e bucolico e la bellezza delle tipiche casette di campagna. Eppure spesso arriva il momento di doverle sostituire, poiché non sempre efficienti nel garantire un buon isolamento termico delle stanze.

Con i decenni il legno si può deteriorare o, ancora, spesso queste soluzioni non prevedono doppi vetri. Tuttavia, gettarle semplicemente sarebbe un peccato: la loro estetica può essere preservata adattandola ad altri scopi. Di seguito, qualche idea.

Ante per mensole e librerie

Tutti in casa abbiamo mensole e librerie dove riporre gli oggetti a cui siamo più legati, dalla collezione di libri a quella di vinili, passando per i souvenir di viaggio e molto altro ancora. La classica configurazione aperta, tuttavia, è tanto aperta quanto poco funzionale: favorisce l’accumulo della polvere e non protegge adeguatamente questi oggetti dall’elevato valore emozionale.

Si può quindi decidere di riutilizzare una vecchia finestra in legno per realizzare ante e sportelli trasparenti, trasformando così mensole e librerie in vetrinette in miniatura. Farlo è molto semplice: è sufficiente dotarsi di cerniere per finestre, un trapano con punte per legno e viti di fissaggio.

Con l’aiuto di una matita, segniamo sul profilo laterale prescelto della libreria i punti dove andranno fissate le cerniere delle finestre. A questo punto, si effettuano i fori con il trapano, si inseriscono le cerniere bloccandole con le opportune viti e, infine, si adagia la finestra.

Se lo si desidera, si può dipingere il legno con il colore preferito, completando poi con una passata di vernice fissativa.

Finestre, quadri e lavagne

Un’altra idea interessante è quella di recuperare vecchie finestre in legno, in particolare quelle di minori dimensioni, per abbellire le pareti di casa. Le alternative non mancano, basta farsi guidare dalla creatività:

Portafoto : è sufficiente fissare la parete al muro, con ganci di tipo filettato, poi adagiare le fotografie sui vetri, usando i divisori in legno come base d’appoggio. Se lo si desidera, si può dipingere il legno del colore preferito;

: è sufficiente fissare la parete al muro, con ganci di tipo filettato, poi adagiare le fotografie sui vetri, usando i divisori in legno come base d’appoggio. Se lo si desidera, si può dipingere il legno del colore preferito; Quadro : anche in questo caso è sufficiente appendere la finestra, il vetro diventerà la base per dipinti in semi-trasparenza, con le opportuni vernici per vetro;

: anche in questo caso è sufficiente appendere la finestra, il vetro diventerà la base per dipinti in semi-trasparenza, con le opportuni vernici per vetro; Lavagna: basta dipingere il vetro con l’apposita vernice lavagna, mettendo poi a disposizione gessetti per segnare le varie necessità quotidiane, come la lista della spesa. In commercio vi sono vernici lavagna anche magnetiche, per appendere quindi piccole calamite e fissare bigliettini, scontrini e molto altro ancora.

Tavolini da giardino

Infine, un modo rapidissimo per riciclare le finestre in legno è quello di realizzare dei simpatici tavoli da giardino, dove adagiare piccoli vasi di fiori o, ancora, dove riporre lo smartphone o gli occhiali quando ci si dedica un momento di relax al sole.

Prima di procedere, è innanzitutto necessario verificare la resistenza dei vetri. I più sottili non sono adatti, poiché potrebbero infrangersi sotto il peso degli oggetti. Una volta scelta la finestra ideale, la si dipinge, se necessario, poi la si adagia su una vecchia botte oppure su un cavalletto sempre in legno: l’effetto sarà molto scenografico, in stile shabby-chic.

Come riciclare gli scuri

Gli scuri sono degli infissi da sempre molto amati poiché, rispetto a soluzioni come le persiane o le tende, riescono a bloccare pressoché totalmente la luce esterna. Ma che fare quando è necessario cambiarli perché usurati, come riciclarli in modo creativo per ottenere degli oggetti sia originali che funzionali?

Panca da giardino

Un modo originale per riciclare gli scuri è quello di realizzare una comoda e originale panca da giardino. Un progetto di riciclo creativo che permetterà di recuperare vecchi materiali e, di conseguenza, di risultare maggiormente amici dell’ambiente. Ma come procedere?

Innanzitutto, si scelga un modello sufficientemente lungo. A questo punto, si rimuove la vecchia vernice, si smeriglia il legno con della carta vetrata per evitare pericolose schegge quando ci si siede e si dipinge con il colore preferito, poi terminando il tutto con della vernice fissativa trasparente.

Dopodiché, si adoperano quattro gambe di mobili da recupero – ad esempio, quelle di una vecchia cassettiera – e le si fissano con viti sulla porzione inferiore dell’infisso.

Mensoline per il bagno

In caso si avessero a disposizione degli antoni dalla forma particolarmente originale, oppure anche una persiana dal profilo arrotondato, è possibile creare un bellissimo mobile con mensoline per il bagno.

Innanzitutto, si dipinge lo scuro del colore preferito, accertandosi sempre di terminare il tutto con della vernice fissativa. Dopodiché, ci si procurano dei cestelli in vetro, ad esempio, quelli tipici che si usano sulle biciclette, li si dipinge dello stesso colore dell’infisso oppure, in alternativa, in modalità tono su tono.

Fatto questo, con l’aiuto di un trapano e alcune viti fissative, si appendono i cestelli allo scuro all’altezza preferita. Si procede quindi a fissare l’infisso alla parete, con dei tasselli. All’interno dei vari cestelli si possono inserire i prodotti di uso comune in bagno: shampooo e balsamo, creme, saponette, spugne, carta igienica e via dicendo.

Acquistando della vernice impermeabile, invece, lo stesso progetto può essere effettuato per abbellire il vano doccia.

Separé

I separé rappresentano da sempre un elemento d’arredo molto elegante, soprattutto se posizionati in camera da letto e utilizzati per i cambi d’abito. È possibile realizzarne in modo semplice con degli scuri di riciclo, anche se l’effetto più scenografico lo si ottiene con le persiane: date le fessure, creeranno un intrigante gioco di luci.

Si recuperino almeno tre scuri, di altezza uguale e dal profilo dritto. Dopo averli dipinti a piacere, aver applicato anche la vernice fissativa, i tre elementi dovranno essere uniti fra di loro con classiche cerniere per mobili, purché resistenti.

Se ne metteranno tre per lato, alternandone la direzione per ogni lato, affinché il paravento abbia una classica forma a zig-zag. Per aumentare la stabilità, si possono inchiodare sulle basi dei profili in legno, sempre di recupero, così da aumentare l’area d’appoggio.

Come già ricordato, il progetto garantisce un effetto migliore con le persiane. Oltre ai giochi di luce, sulle fessure possono essere appesi cestelli, grucce e qualsiasi altro strumento che può risultare comodo durante la fase di vestizione. Tuttavia, lo stesso progetto lo si può realizzare con vecchie finestre in legno, magari sostituendo il vetro con del plexiglas opaco, per evitarne la rottura in caso di caduta fortuita.

