Il Ministero della Salute ha recentemente emesso un avviso di richiamo riguardante un lotto di baby biscotti mini mix prodotti dall’azienda Bake It. Questo richiamo è stato motivato dalla mancanza di avvertenze obbligatorie sull’etichetta, in particolare quella che avverte che i coloranti E102 ed E110 possono influire negativamente sull’attenzione e sull’attività dei bambini. Il prodotto, venduto in vassoi contenenti 24 pezzi, è identificabile con il numero di lotto 11NOV2024 e ha un termine minimo di conservazione fissato per il 11 aprile 2025.

Informazioni sull’azienda

Bake It Srl, l’azienda responsabile della produzione, ha sede a Legnano, in via Bonvicino 37, all’interno della città metropolitana di Milano. La decisione di richiamare il prodotto è stata presa per garantire la sicurezza dei consumatori, in particolare dei più piccoli, che sono i principali destinatari di questi biscotti.

Raccomandazioni per i consumatori

A scopo precauzionale, il Ministero della Salute raccomanda ai genitori di limitare il consumo di questi biscotti ai bambini, specialmente a quelli che hanno già acquistato il prodotto con il numero di lotto e la data di scadenza indicati. Coloro che dovessero trovarsi in possesso di questo specifico lotto possono restituirlo presso il punto vendita dove è stato acquistato, per ottenere un rimborso o una sostituzione.

Statistiche sui richiami

Da gennaio 2025, Il Fatto Alimentare ha registrato un totale di 40 richiami, coinvolgendo 175 prodotti diversi. Per chi desiderasse rimanere aggiornato su eventuali ulteriori avvisi di richiamo, è possibile consultare il sito ufficiale o iscriversi al servizio di allerta via email.

Importanza della sicurezza alimentare

In un contesto in cui la sicurezza alimentare è diventata una priorità crescente, questo richiamo rappresenta un importante passo verso la protezione dei consumatori, sottolineando l’importanza di etichette chiare e informative. La trasparenza nel settore alimentare non è solo una questione di conformità, ma un elemento cruciale per la fiducia dei consumatori.