Il Ministero della Salute ha recentemente emesso un avviso di richiamo riguardante le ostriche concave di tipo ‘Francia n°1’, prodotte dall’azienda Finittica Srlu. La ragione di questo richiamo è legata alla presenza di norovirus nella zona di raccolta. Le ostriche, confezionate in cassette di legno da 1 kg, portano il numero di lotto 250303IR e sono state confezionate il 6 marzo 2025, con scadenza fissata per il 13 marzo 2025.

Dettagli sul prodotto richiamato

L’operatore coinvolto, Finittica Srlu, ha sede a Goro, in provincia di Ferrara, precisamente in via provinciale 21. Questo stabilimento è identificato con il marchio IT 513 CDM UE. Le ostriche richiamate sono state distribuite in diverse catene di supermercati e rappresentano un rischio per la salute pubblica a causa della contaminazione da norovirus, un patogeno noto per causare infezioni gastrointestinali.

Precedenti richiami e raccomandazioni

Non è la prima volta che Finittica si trova coinvolta in situazioni simili. Infatti, in precedenza, il Ministero della Salute e diverse catene di supermercati avevano già segnalato richiami per altre ostriche della stessa azienda, in particolare quelle di tipo ‘Sardegna’, a causa della positività al genoma del norovirus. Questi eventi hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza alimentare e alla qualità dei prodotti ittici disponibili sul mercato.

Di fronte a questa situazione, l’azienda ha emesso una raccomandazione ai consumatori: è fortemente sconsigliato consumare crude le ostriche con il lotto indicato. Si suggerisce di cuocerle a una temperatura di 100°C per almeno due minuti dopo aver aperto le valve. La consumazione di molluschi bivalvi crudi, come le ostriche, comporta sempre un rischio di infezioni e intossicazioni alimentari.

Statistiche sui richiami alimentari nel 2025

Dal primo gennaio 2025, Il Fatto Alimentare ha registrato un totale di 46 richiami, che riguardano ben 185 prodotti diversi. Questo dato evidenzia un crescente impegno nel monitorare e garantire la sicurezza alimentare in Italia. Gli esperti avvertono che la vigilanza è fondamentale per proteggere i consumatori e prevenire incidenti alimentari.

Per rimanere aggiornati sui richiami e le revoche, è possibile consultare il sito di Il Fatto Alimentare, dove sono disponibili tutte le informazioni relative ai prodotti richiamati. La sicurezza alimentare è una priorità, e i consumatori sono invitati a prestare attenzione alle informazioni diffuse dalle autorità competenti.