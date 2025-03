Il Ministero della Salute ha recentemente emesso un avviso di richiamo precauzionale riguardante diversi lotti di dolci monoporzione a marchio Sweet Cream e altri marchi, a causa di una potenziale contaminazione microbiologica da Salmonella. Questo avviso, pubblicato nel 2025, non fornisce dettagli sui nomi dei prodotti, sui numeri di lotto o sulle date di scadenza, né include immagini per facilitare l’identificazione. Si sa solo che i dolci interessati sono stati prodotti tra giugno 2024 e gennaio 2025.

La produzione dei dolci richiamati è stata effettuata dalla Sweet Cream Srl, il cui stabilimento si trova in via G. Verdi a Bellizzi, in provincia di Salerno. Questa mancanza di informazioni specifiche rende difficile per i consumatori riconoscere i prodotti da restituire al punto vendita.

I dolci monoporzione a marchio Sweet Cream richiamati a febbraio

Richiamo precedente dei dolci monoporzione

Il Ministero della Salute ha raccomandato di non consumare i prodotti soggetti a richiamo e di restituirli al punto vendita. Tuttavia, la scarsa informazione fornita rende complicata l’identificazione dei dolci da parte dei consumatori. In un richiamo precedente, risalente a qualche mese fa, erano già stati segnalati problemi di contaminazione per altri lotti di dolci monoporzione, come le tartellette ai frutti di bosco e le delizie al limone, sempre a marchio Sweet Cream.

Il richiamo attuale potrebbe riguardare la stessa tipologia di dolci, rendendo quindi necessario prestare particolare attenzione a questo tipo di prodotto. La mancanza di dettagli specifici e di immagini rende difficile per i consumatori sapere esattamente quali prodotti restituire, sollevando interrogativi su come il Ministero possa garantire la sicurezza alimentare in tali circostanze.

La mini pasticceria Sweet Cream richiamata negli USA e in Canada tra gennaio e febbraio

Focolaio di salmonella in nord america

Il richiamo attuale sembra essere collegato a un focolaio di Salmonella che ha colpito diverse persone in Canada e Stati Uniti a partire da settembre 2024. Le autorità canadesi, lo scorso gennaio, hanno collegato i dolci monoporzione prodotti in Italia dall’azienda Sweet Cream a 69 casi di salmonellosi, di cui 22 hanno richiesto il ricovero ospedaliero. In risposta, l’importatore canadese ha avviato un richiamo di mini pasticceria e delle tartellette ai frutti di bosco e delizie al limone.

Negli Stati Uniti, un focolaio simile ha coinvolto almeno 18 persone, con una persona ricoverata. La Food and Drug Administration (FDA) ha confermato che il ceppo di Salmonella responsabile è lo stesso di quello riscontrato in Canada. Questa situazione solleva ulteriori preoccupazioni riguardo alla sicurezza alimentare e alla necessità di un monitoraggio rigoroso.

