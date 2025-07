Se hai queste confezioni di tramezzini in casa, non consumarlo. Si tratta di un lotto che sta per essere ritirato da diverse catene di supermercati e negozi.

Si tratta di un lotto di tramezzini già farciti e pronti al consumo, che potrebbe contenere qualcosa di molto pericoloso. Ecco quali sono i motivi del richiamo e del ritiro dei lotti presi in considerazione e cosa fare se li si ha in casa o li si è consumati per sbaglio.

Una situazione che sta mettendo in agitazione molte famiglie, ma non si deve creare panico o allarmismi. Basta seguire i consigli e le direttive del Ministero per capire cosa fare.

Richiamo alimentare da rispettare

Quante volte abbiamo sentito parlare di lotti di pasta o di altri prodotti che vengono ritirati dal commercio o dagli scaffali dei supermercati, per ordine del Ministero della Salute, per una serie di motivazioni, che vengono spesso anche precisate nell’ordinanza stessa, in modo da fare chiarezza anche con i cittadini.

Un richiamo alimentare è stato segnalato del Ministero della Salute e, questa volta, riguarda un prodotto del banco dispensa: tramezzini già pronti, farciti con prosciutto di Praga, scamorza affumicata, pomodorini e maionese, tutti a marchio Ibis. Si tratta di un lotto che è stato ritirato in via cautelativa a causa della presenza al suo interno di Listeria monocytogenes, un batterio presente nell’acqua quanto nel suolo che potrebbe aver contaminato i prodotti presenti all’interno del tramezzino stesso.

Il prodotto coinvolto è venduto in confezioni da 170 grammi, con il numero di lotto L.163. E’ stata l’azienda produttrice stessa, la “Italia Alimentari Spa”, che ha sede a Gazoldo degli Ippoliti, in provincia di Mantova, a ritirare il lotto contaminato. Cosa fare se si hanno in casa delle confezioni di questo prodotto? Innanzitutto seguire il richiamo alimentare prodotto dal nostro Ministero della Salute quanto anche dalla catena di supermercati che lo rivende.

Alcuni tramezzini contaminati

L’azienda raccomanda di non consumare le confezioni di questo prodotto e di riportarle al punto vendita più vicino o, anche, dove le si è acquistate.

Un’attenzione particolare deve essere posta da tutti i cittadini a questi particolari quanto specifici richiami alimentari perché riguardano anche la salute di chi li consuma ma è anche un avvertimento per chi li produce, affinchè possa porvi immediatamente rimedio.

La situazione non è allarmante, ma basta solamente fare attenzione a ciò che il Ministero ci segnala in modo opportuno e agire, poi, di conseguenza seguendo con attenzione tutte le indicazioni che ci vengono fornite quando si tratta di richiamo alimentari.