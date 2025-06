Il Ministero della Salute insieme alle principali catene di supermercati italiane hanno ufficialmente comunicato il richiamo di un prodotto.

L’allarme riguarda l’assenza della lista degli ingredienti in lingua italiana sulle confezioni del gelato, una violazione che può rappresentare un serio rischio soprattutto per i consumatori con allergie alimentari.

Il prodotto coinvolto nel richiamo è venduto in vasetti da 230 grammi (equivalenti a 470 ml) e coinvolge i seguenti lotti:

– L354E32A00 (scadenza 12/06/2026)

– L355E32B00, L355E32C00 (scadenza 13/06/2026)

– L356E32B00, L356E32C00, L356E32D00 (scadenza 14/06/2026)

– L357E32A00, L357E32B00 (scadenza 15/06/2026)

– L007K32A00, L007K32B00 (scadenza 01/07/2026)

– L008K32A00 (scadenza 02/07/2026)

La produzione delle confezioni oggetto del richiamo è stata affidata alla Ice Cream Factory Comaker, stabilimento situato a Calle de la Antigua Avidesa nº 1, ad Alzira, nella provincia di Valencia, in Spagna. L’azienda produttrice opera per conto di Ferrero Commerciale Italia Srl, società italiana del gruppo Ferrero, multinazionale storica e leader nel settore dolciario.

Ferrero ha precisato che la lista degli ingredienti in italiano è comunque disponibile sul sito ufficiale dell’azienda e tramite il numero verde dedicato 800 909690, affinché i consumatori possano consultarla prima di consumare il prodotto.

Il precedente richiamo del 2024 e le raccomandazioni per i consumatori

Questa non è la prima volta che Ferrero si trova a dover gestire un richiamo per il Nutella Ice Cream Pot a causa della mancanza della lista ingredienti in italiano. Nel giugno 2024, solo pochi giorni dopo il lancio sul mercato, era stato ritirato un lotto per lo stesso motivo. Il ripetersi di questa problematica ha spinto le autorità a sottolineare l’importanza di rispettare pienamente gli obblighi di etichettatura, essenziali per la sicurezza alimentare, soprattutto per chi soffre di allergie o intolleranze alimentari.

Le autorità sanitarie raccomandano, a titolo precauzionale, di non consumare il gelato Nutella appartenente ai lotti richiamati senza aver prima consultato la lista degli ingredienti in italiano. Questo passaggio è fondamentale per evitare rischi legati all’ingestione accidentale di sostanze allergeniche non dichiarate nella lingua ufficiale del paese di vendita.

Fondata nel 1946 ad Alba, in Piemonte, la Ferrero è oggi uno dei colossi mondiali nel settore dolciario, con un fatturato che nel 2023 ha raggiunto i 17 miliardi di euro e oltre 47.000 dipendenti distribuiti in 55 paesi. Il gruppo è noto per prodotti iconici come Nutella, Kinder, Tic Tac e Ferrero Rocher, e si distingue anche per una forte attenzione alla qualità e alla sicurezza alimentare, temi che sono al centro della strategia aziendale.

Lo stabilimento che ha prodotto il gelato richiamato si trova in Spagna, ma la responsabilità commerciale e distributiva ricade su Ferrero Italia, che ha messo a disposizione dei consumatori canali di comunicazione dedicati per la verifica delle informazioni sugli ingredienti.

Nonostante il richiamo, Ferrero continua a mantenere una reputazione solida e affidabile, come confermato anche dal posizionamento dell’azienda tra i marchi più affidabili a livello globale secondo recenti indagini di mercato. Tuttavia, episodi come questo sottolineano le sfide che anche grandi gruppi devono affrontare nel garantire la conformità normativa in tutti i mercati in cui operano.

Come comportarsi in caso di acquisto del prodotto richiamato

Chi ha acquistato uno dei vasetti di Nutella Ice Cream appartenenti ai lotti indicati è invitato a non consumare il prodotto senza aver prima consultato la lista ingredienti in italiano. La Ferrero non invita esplicitamente a restituire il prodotto, ma mette a disposizione un numero verde gratuito (800 909690) e il proprio sito internet ufficiale per fornire tutte le informazioni necessarie.

Questa misura preventiva è particolarmente importante per chi soffre di allergie alimentari, in quanto l’assenza di un’etichettatura chiara e comprensibile può esporre a rischi significativi.