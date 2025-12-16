Ci sono eventi davvero molto fortunati, e possono accadere anche al supermercato: ecco perché dovresti fare un check del tuo resto.

Dicono che la fortuna arrivi quando meno te lo aspetti. E in effetti è vero, tant’è che sono diversi coloro a cui è capitato, nel corso della vita, e che possono testimoniarlo. La dea bendata “bacia” nel momento e nel luogo a cui non si penserebbe mai. E se la fortuna la si trovasse in un supermercato?

È quello che è successo a un uomo che si è recato al supermarket per fare la spesa, come al solito. Un gesto quotidiano che facciamo tutti ma che per lui è stato il colpo di fortuna inaspettato, che lo ha portato ad arricchirsi.

Se ti succede questo al supermercato, sei ricco: ecco che cosa è successo

Un uomo, che di lavoro fa il numismatico, si è recato in un supermercato per fare la spesa. Come sappiamo, chi fa questo mestiere maneggia e valuta monete tutti i giorni, per cui sa riconoscere errori di conio e tutti quei dettagli che le rendono rare e di valore.

Dopo aver fatto la spesa, prende il resto, che consiste in 2 euro. Ma quella non è una moneta comune, bensì una moneta commemorativa del 2022, per i 35 anni del progetto Erasmus. Torna a casa e decide di fare un check, perché sa che online questa moneta è richiesta e sarebbe valutata addirittura fino a 19 mila euro.

Tuttavia, il colpo di fortuna non è tale ed essendo un numismatico se ne rende conto. La moneta Erasmus ha milioni di esemplari, per cui non è rara. Ci sono diversi annunci fuorvianti o atti a speculare, ed è per questa ragione che è importante fare molta attenzione. Solo alcune versioni particolari, da collezione valgono di più, e tuttavia si tratta di un valore piuttosto limitato.

Dopo aver eseguito tutti i controlli del caso, il numismatico ha scoperto che la moneta in questione vale massimo 3 euro se in ottime condizioni, mentre le versioni da cofanetto, possono raggiungere un massimo di 25/30 euro. Altro che 19 mila euro…dunque.

Quello che è successo deve lasciare alcuni insegnamenti importanti. Il primo è che non tutto ciò che sembra online corrisponde a ciò che è realmente. E poi, le monete rare ci sono ma devono essere riconosciute dopo attenta valutazione, per cui occhio a non farsi ingannare, o l’illusione è dietro l’angolo.