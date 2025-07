Controlla subito se hai acquistato una confezione o più di questo gelato amatissimo dagli italiani: è scattata l’allerta alimentare.

È scattata un’allerta alimentare che coinvolge uno dei gelati più amati dagli italiani: il Nutella Ice Cream Pot di Ferrero.

Il produttore ha disposto il richiamo immediato di 11 lotti del prodotto dai principali supermercati italiani, tra cui Coop, Decò ed Esselunga, a seguito di una violazione delle norme sull’etichettatura alimentare. Ecco tutti i dettagli da conoscere per verificare se avete acquistato uno dei lotti interessati.

Richiamo Nutella Ice Cream Pot: il motivo e i lotti coinvolti

Il 25 giugno Ferrero ha comunicato ufficialmente il richiamo di 11 lotti del Nutella Ice Cream Pot da 230 grammi (470 ml), in vendita nei supermercati italiani. Il provvedimento è stato adottato in via precauzionale a causa della mancanza della lista degli ingredienti in lingua italiana sulle confezioni, un requisito obbligatorio previsto dal Regolamento UE 1169/2011 e dalla normativa italiana. L’assenza di queste informazioni rappresenta una violazione delle disposizioni che garantiscono trasparenza e sicurezza ai consumatori, soprattutto a chi deve prestare attenzione ad allergeni e intolleranze. I lotti richiamati sono:

L354E32A00 (scadenza 12/06/2026)

L355E32B00, L355E32C00 (scadenza 13/06/2026)

L356E32B00, L356E32C00, L356E32D00 (scadenza 14/06/2026)

L357E32A00, L357E32B00 (scadenza 15/06/2026)

L007K32A00, L007K32B00 (scadenza 01/07/2026)

L008K32A00 (scadenza 02/07/2026)

Ferrero ha invitato i consumatori a non consumare i prodotti appartenenti a questi lotti e a verificare attentamente il codice prima di procedere con eventuali resi o richieste di rimborso. Per agevolare i clienti, l’azienda ha pubblicato la lista completa degli ingredienti in italiano sul proprio sito ufficiale e ha attivato un servizio clienti dedicato per fornire ulteriori informazioni. Anche il Ministero della Salute ha diffuso la comunicazione ufficiale con tutti i dettagli del richiamo, così da consentire una rapida identificazione del prodotto e l’adozione delle corrette precauzioni da parte dei consumatori.

L’episodio del richiamo Nutella Ice Cream Pot richiama l’attenzione sull’importanza dell’etichettatura alimentare corretta e completa. Secondo il Regolamento UE 1169/2011, ogni prodotto preconfezionato destinato alla vendita deve riportare in modo chiaro e leggibile, nella lingua del Paese di commercializzazione, tutte le informazioni essenziali per la tutela del consumatore. Tra queste, le più rilevanti sono:

la denominazione dell’alimento;

l’elenco completo degli ingredienti in ordine decrescente di peso;

l’indicazione chiara degli allergeni presenti;

la quantità netta del prodotto;

la data di scadenza o termine minimo di conservazione;

il nome e l’indirizzo del produttore o distributore;

le modalità di conservazione e le istruzioni d’uso, se necessarie;

i valori nutrizionali medi;

l’origine o provenienza, quando obbligatoria;

il lotto di produzione per garantire la tracciabilità.

Queste informazioni sono indispensabili non solo per orientare una scelta consapevole, ma anche per prevenire rischi per la salute, in particolare per chi soffre di allergie o intolleranze alimentari. Non è la prima volta che Ferrero si trova a dover ritirare dal mercato alcune confezioni di Nutella Ice Cream Pot per questioni legate all’etichettatura. Già nel giugno 2024, poche settimane dopo il lancio del prodotto in Italia, un lotto era stato richiamato per la stessa mancanza di informazioni in italiano. Questo nuovo richiamo conferma la necessità di un controllo rigoroso da parte delle aziende produttrici, ma anche l’importanza di un’attenta verifica da parte dei consumatori.

Si raccomanda pertanto di controllare sempre con attenzione le informazioni riportate sulle confezioni prima dell’acquisto e di segnalare qualsiasi anomalia sia ai punti vendita sia direttamente ai produttori. In caso di possesso di uno dei lotti indicati, è consigliabile interrompere immediatamente il consumo e rivolgersi al punto vendita per ottenere il rimborso o la sostituzione del prodotto. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare sia il sito ufficiale di Ferrero sia il portale del Ministero della Salute.