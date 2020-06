Reddito energetico, 200 milioni di euro per il fotovoltaico gratuito

Reddito energetico per l'installazione gratuita del fotovoltaico domestico: stanziati 200 milioni di euro, l'annuncio del Sottosegretario Fraccaro.

Ridisegnare i modelli di vita puntando su sostenibilità e fonti rinnovabili. Questo l’obiettivo del reddito energetico, ha affermato in un post apparso su FB il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. Il provvedimento sosterrà la ripartenza dell’Italia puntando sul fotovoltaico domestico gratuito per i meno abbienti.

Il reddito energetico è stato già sperimentato con successo a Porto Torres, ha spiegato Fraccaro. Grazie al fotovoltaico gratuito risparmi in bolletta per i cittadini, ma anche una riduzione delle emissioni di CO2:

Ha consentito ai cittadini di ottenere risparmi in bolletta, pari in media a 150 euro annui, ma anche di cedere l’energia prodotta in eccesso alla rete. Generando risorse che vanno ad alimentare il fondo e l’acquisto di nuovi pannelli. In un anno a Porto Torres sono stati installati 50 impianti con 9mila euro di risparmi totali per i cittadini, 8mila euro che hanno alimentato il fondo rotativo e 65 tonnellate di CO2 in meno.

Forti di questi risultati abbiamo deciso di estendere a livello nazionale il reddito energetico. Per diffondere le energie rinnovabili, ma anche per abbattere bollette e consumi, garantire la democrazia energetica e sostenere i cittadini più in difficoltà.