Rapito Darius, il coniglio più grande del mondo

Fonte immagine: Unsplash

Rubato Darius il coniglio da record con il suo maxi formato e i venti chili di peso, a comunicarne la sparizione è stata la proprietaria.

Il Regno Unito è in subbuglio dopo aver appreso la notizia del rapimento di Darius, non un coniglio qualsiasi, ma un esemplare dal formato maxi tanto da guadagnarsi un posto di rilievo e ricevere un premio dal Guinness Word record.

Esemplare continentale dal formato gigante con i suoi 129 centimetri di lunghezza nel 2010 si era aggiudicato l’ambito premio, divenendo così un adorabile VIP. Ma è di poche ore fa la notizia della sua improvvisa sparizione, comunicata dalla proprietaria ovvero l’ex modella di Playboy Annette Edwards.

La donna ha rivelato il triste fatto attraverso Twitter, avvisando i suoi follower del rapimento di Darius. Il coniglio che vive con la proprietaria a Stoulton, nella regione inglese del Worcestershire, non passa di certo inosservato con i suoi venti chilogrammi di peso e con il suo formato maxi.

L’ex modella ha subito chiesto l’intervento della polizia che sta indagando sul singolare caso, ma ha anche promesso una ricompensa di duemila sterline a chi le riporterà l’amato animale d’affezione.

Darius, un coniglio con una vita da record

Darius, sottratto dalla sua abitazione nella notte tra sabato e domenica, è orami un esemplare anziano e non è più adatto per la riproduzione. Come ha confermato la stessa Annette ai media accorsi presso la sua abitazione, cercando così di scoraggiare chi aveva intenti economici legati al furto dell’animale.

La donna è molto affezionata al coniglio. Da quando ha smesso le vesti di modella si è dedicata all’allevamento di cani e conigli e in particolare questi esemplari dal formato importante. Darius non è l’unico coniglio gigante perché nella tenuta vive anche la figlia Daisy May, che sembra pronta a superare il padre in quanto a dimensioni e peso.

L’esistenza della donna era già stata funestata da un’altra perdita, quando uno dei figli di Darius era morto misteriosamente a bordo di un Boeing 767 della United Airlines. L’aeroplano decollato da Heathrow avrebbe dovuto condurre l’ex modella e il coniglio verso un concorso in America, ma l’avventura si era interrotta in modo drammatico.

