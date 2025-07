Stipendi assistenti di volo 2025: ecco svelato quanto si guadagna tra compagnie e ruoli. Le cifre mensili che prendono le hostess.

Con l’estate e l’aumento dei viaggi aerei, cresce l’interesse verso la professione degli assistenti di volo, figura chiave per la sicurezza e il comfort dei passeggeri a bordo degli aeromobili. Ma quanto guadagna un hostess o uno steward nel 2025? Questa domanda è centrale sia per chi aspira a questo lavoro sia per chi vuole semplicemente capire come si compone la retribuzione di queste figure professionali.

Retribuzione degli assistenti di volo: variazioni tra compagnie e livelli di esperienza

Lo stipendio di un assistente di volo varia significativamente in base alla compagnia aerea, all’esperienza maturata e al tipo di servizio svolto, ossia se si opera in cabina o a terra negli aeroporti. In generale, un assistente di volo con un carico di lavoro medio di circa 80 ore mensili può guadagnare da 1.200 a 1.800 euro netti al mese nei primi anni di attività, con una forbice che si traduce in un salario lordo annuo tra i 20.000 e i 25.000 euro.

Le compagnie tradizionali di bandiera, come Ita Airways, tendono a offrire stipendi di partenza attorno ai 1.000 euro netti mensili, con la possibilità di arrivare a 2.000 euro grazie alle maggiorazioni per le ore di volo e tratte internazionali. Il discorso cambia per i grandi vettori internazionali che, oltre a salari più elevati, garantiscono numerosi benefit.

Tra le compagnie più remunerative spicca Emirates Airlines, che ha recentemente annunciato un piano di assunzione di 5.000 nuovi assistenti di volo nel mondo, con oltre 710 italiani già impiegati. Il pacchetto retributivo di Emirates comprende una base fissa più una paga oraria per i voli operati, con uno stipendio netto medio di circa 2.500 euro al mese in Economy class.

Samantha James, vice president of cabin crew di Emirates, ha rivelato al «Corriere della Sera» che la compagnia offre anche significativi benefit aggiuntivi, tra cui:

Alloggio arredato con utenze incluse,

Trasporto da e per il lavoro,

Partecipazione agli utili dell’azienda,

30 giorni di ferie con biglietti per tornare a casa,

Biglietti scontati per familiari e amici,

Assicurazione medica completa,

Sconti presso migliaia di negozi, club, cliniche e hotel.

Anche Qatar Airways adotta una struttura simile: la retribuzione di base parte da 750-850 euro con una paga oraria di circa 9 euro, mentre le compagnie europee come Air France e Lufthansa offrono stipendi iniziali rispettivamente di 1.500 e 1.800 euro netti, con possibilità di superare i 3.500 euro grazie a bonus e benefit.

Gli stipendi nelle compagnie low cost e il lavoro in aeroporto

Per gli assistenti di volo impiegati nelle compagnie low cost, la situazione economica è più contenuta. Gli stipendi netti medi si attestano attorno a 1.500 euro mensili, con variazioni significative tra i vettori. Ad esempio:

Ryanair parte da circa 1.100 euro netti, con un bonus semestrale di 600 euro, ma con benefit limitati e spesso con contratti gestiti da agenzie esterne,

parte da circa 1.100 euro netti, con un bonus semestrale di 600 euro, ma con benefit limitati e spesso con contratti gestiti da agenzie esterne, EasyJet offre da 1.300 a 1.800 euro netti a seconda della stagione, con indennità di volo e bonus di produttività,

offre da 1.300 a 1.800 euro netti a seconda della stagione, con indennità di volo e bonus di produttività, Wizz Air propone un salario di partenza sui 1.000 euro netti, con ulteriori bonus che possono aggiungere fino a 500 euro mensili,

propone un salario di partenza sui 1.000 euro netti, con ulteriori bonus che possono aggiungere fino a 500 euro mensili, Volotea e Vueling pagano cifre simili, con stipendi base tra 1.200 e 1.400 euro netti e possibilità di incrementi stagionali o legati alle ore di volo.

Per quanto riguarda chi lavora come hostess o steward di terra negli aeroporti, i compensi sono generalmente inferiori rispetto a chi opera in cabina. Lo stipendio netto mensile si aggira tra 1.000 e 1.300 euro, con un calo del 20% rispetto alla paga degli assistenti di volo, e benefit più limitati..