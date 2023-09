Come pulire i termosifoni prima dell’inverno in modo naturale

Se in casa hai dei termosifoni, con l’arrivo dei primi freddi bisognerà provvedere a una corretta manutenzione e pulizia. Ma sai come pulire i termosifoni prima dell'inverno in modo naturale? Con bicarbonato, aceto e sapone di Marsiglia puoi igienizzare i caloriferi in modo ecologico ed efficace.

Pulire i termosifoni è un compito noioso e spesso complicato, ma sapevi che esiste un modo naturale per prendersi cura dei caloriferi in casa? Oltre agli spray mangia polvere e agli sgrassatori del supermercato, possiamo fare affidamento su alcuni alleati green che ci aiuteranno ad eliminare polvere e sporcizia dai nostri termosifoni.

Al pari del condizionatore, il termosifone è in effetti uno di quegli elementi della casa che necessitano di una pulizia periodica. Pulire regolarmente il termosifone non servirà solo a mantenerlo in buono stato o a ottimizzarne l’efficienza riducendo i consumi, ma servirà anche a mantenere pulita l’aria in casa. Riscaldandosi, infatti, i termosifoni potrebbero sollevare polvere e altre particelle, e ciò potrebbe causare reazioni allergiche e altri fastidi.

Ecco perché è tanto importante pulire i caloriferi, specialmente in vista dei primi freddi.

E dunque, come pulire i termosifoni prima dell’inverno? In questo articolo impareremo a pulire i termosifoni in modo naturale, usando un phon, un paio di strofinacci e qualche ingrediente che conosciamo molto bene, come il bicarbonato di sodio, il sapone di Marsiglia e l’aceto.

Naturalmente, ogni operazione che vedremo dovrà essere eseguita rigorosamente con i termosifoni spenti e freddi. Pronti per iniziare? Mettiamoci all’opera!

5 consigli per pulire i termosifoni in modo naturale

Per prima cosa, bisognerà eliminare la polvere dal calorifero. Se in casa non hai un apposito attrezzo per pulire i termosifoni, nessun problema, possiamo optare per delle alternative altrettanto valide.

Per eliminare la polvere potresti utilizzare un aspirapolvere con beccuccio lungo o il classico piumino cattura polvere. Al posto della spazzola per pulire i termosifoni in ghisa, puoi utilizzare anche dei panni catturapolvere, capaci di attirare e intrappolare la sporcizia in pochi secondi.

Il metodo del phon per pulire i termosifoni

Come si pulisce l’interno dei termosifoni? Per spolverare la parte interna del calorifero in modo efficace ci serviremo di un metodo infallibile: vediamo come pulire termosifoni con il phon.

Sistema un asciugamani umido sul pavimento e uno straccio bagnato nella parte interna del termosifone. Avvia un asciugacapelli con aria fredda rivolgendolo verso la parte interna del calorifero. Così facendo, la polvere e i detriti voleranno direttamente sui panni bagnati. Facile, no?

Acqua e sapone di Marsiglia

Un altro sistema per pulire i termosifoni in modo naturale consiste nel mescolare 2 cucchiai di sapone di Marsiglia in una bacinella piena d’acqua.

Quando il sapone si sarà ben sciolto, immergi una spugna morbida, strizzala e passala su tutta la superficie. Dopodiché, risciacqua con acqua pulita e asciuga utilizzando della carta assorbente.

Un consiglio extra: puoi utilizzare questo mix anche per pulire il muro macchiato dietro al termosifone.

Alcol e aceto

Per pulire dei termosifoni molto sporchi, potresti preparare una miscela a base di acqua, aceto e alcol. Versa in una bacinella un litro di acqua, 5 cucchiai di aceto e 5 di alcol. Mescola per bene e, usando dei guanti di gomma, pulisci il termosifone con una spugna o uno straccio imbevuto.

Per raggiungere le parti più piccole e strette potresti utilizzare una spazzola o un pennellino. Risciacqua con acqua pulita e asciuga con un panno morbido o un asciugamani.

Pulire i termosifoni con il vapore

Per una pulizia più profonda e green, potresti sfruttare il potere igienizzante del vapore. Un generatore di vapore, il cosiddetto vaporetto, ti aiuterà a sanificare il termosifone, rimuovendo polvere e detriti, e al contempo terrà alla larga anche la formazione di muffa e ruggine.

Pulire i termosifoni con acqua e bicarbonato

Infine, se la superficie del calorifero presenta delle antiestetiche macchie giallognole o marroni, per sbarazzartene ti basterà unire in una bacinella dell’acqua con un cucchiaio di bicarbonato.

Mescola per bene e passa il mix sulle macchie utilizzando un panno umido. Asciuga con della carta assorbente e ammira il risultato!