Poste Italiane ha introdotto un nuovo buono fruttifero postale, denominato Buono 100, che si distingue per un tasso di interesse particolarmente interessante e alcune caratteristiche innovative, soprattutto in termini di modalità di sottoscrizione e gestione digitale. Questo prodotto si inserisce nella consolidata tradizione dei buoni postali, strumenti di risparmio apprezzati da quasi un secolo dagli italiani per la loro sicurezza e semplicità.

Caratteristiche principali del Buono Fruttifero Postale 100

Il Buono 100 si presenta innanzitutto come un prodotto esclusivamente digitale, acquistabile tramite il sito web o l’applicazione di Poste Italiane, a condizione che il sottoscrittore disponga di un libretto Smart abilitato ai servizi online. In alternativa, è possibile sottoscriverlo presso gli uffici postali, portando un documento d’identità valido e il codice fiscale, se si possiede un libretto di risparmio ordinario o uno Smart non abilitato ai servizi online. Per facilitare ulteriormente le operazioni, è possibile prenotare un appuntamento online per evitare lunghe attese agli sportelli.

Uno degli elementi più innovativi è l’assenza della versione cartacea: il titolo è dematerializzato, collegato direttamente al libretto di risparmio o al conto BancoPosta del titolare, eliminando così il rischio di prescrizione. Infatti, mentre i buoni cartacei decadono se non riscossi entro dieci anni dalla scadenza, il Buono 100, essendo digitale, vede l’accredito automatico di capitale e interessi al termine del periodo di investimento.

In termini di costi, il Buono 100 conserva i vantaggi storici di questa tipologia di investimento: nessuna spesa di sottoscrizione o gestione, una tassazione agevolata al 12,5% sugli interessi, inferiore rispetto al 26% applicato ad altri strumenti finanziari, ed esenzione dall’imposta di successione. Da aprile 2025, inoltre, i buoni fruttiferi postali e i titoli di Stato sono esclusi dal calcolo dell’ISEE fino a un massimo di 50 mila euro per nucleo familiare, permettendo così a molte famiglie di accedere più facilmente a prestazioni sociali agevolate.

Il nuovo buono ha una durata di quattro anni e garantisce un rendimento annuo lordo pari al 3%. È possibile riscattare il capitale anticipatamente, ma in questo caso non si maturano interessi: viene restituito solo l’importo investito, al netto delle imposte. Questa caratteristica rende il Buono 100 ideale per chi desidera un investimento a medio termine con una certa flessibilità.

Possono sottoscrivere il Buono 100 tutti i maggiorenni in possesso di un libretto postale, sia ordinario che Smart. Il buono deve avere la stessa intestazione del libretto o del conto BancoPosta utilizzato per la sottoscrizione, che funge da conto di regolamento. È possibile intestare il buono a un massimo di quattro persone maggiorenni, ma non è permessa la cointestazione tra minorenni e maggiorenni.

L’investimento minimo è fissato a 50 euro e i multipli successivi dello stesso importo, mentre il limite massimo giornaliero per l’acquisto è di un milione di euro.