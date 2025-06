Tra le opportunità più interessanti figura un bond in euro con scadenza 2036 che presenta un rendimento effettivo a scadenza del 6,12%.

In un contesto di mercato finanziario in continua evoluzione, l’attenzione degli investitori si concentra su soluzioni di investimento che offrano un equilibrio tra rendimento e rischio. Tra le opportunità più interessanti figura un titolo di Stato in euro con scadenza 2036 che presenta un rendimento effettivo a scadenza del 6,12%, un dato significativo soprattutto in un periodo in cui i rendimenti sul reddito fisso si sono progressivamente ridotti rispetto al picco registrato nell’autunno 2023.

Il contesto dei rendimenti sul reddito fisso dopo il 2023

Negli ultimi mesi, il mercato obbligazionario ha visto un trend di contrazione dei rendimenti, in netto contrasto con la fase di “tassi d’oro” di fine 2023, quando i tassi BCE avevano raggiunto il massimo ciclico e gli operatori finanziari erano ancora incerti sulla possibilità di ulteriori rialzi. In quella fase, la prudenza suggeriva spesso di vendere, con conseguente aumento dei rendimenti. Tuttavia, da allora si è assistito a un progressivo calo dei tassi, con effetti importanti sia per chi si indebita sia per chi investe.

Attualmente, chi contrae nuovi debiti beneficia di costi di finanziamento più contenuti, mentre gli investitori nel reddito fisso devono fare scelte più complesse, bilanciando l’aspettativa di un rendimento adeguato con un livello di rischio accettabile.

Il titolo di Stato con scadenza 2036 e rendimento effettivo a scadenza del 6,12% rappresenta un’opportunità che coniuga un profilo di rischio elevato con una redditività interessante. Un elemento chiave è che questo bond è denominato in euro, il che elimina il rischio cambio, spesso fonte di volatilità per gli investitori internazionali.

L’assenza di esposizione al rischio valuta è un vantaggio non trascurabile in un contesto globale caratterizzato da tensioni geopolitiche e possibili fluttuazioni valutarie, che possono incidere negativamente sui ritorni degli investimenti in divise estere.

Il mercato obbligazionario, dopo aver vissuto una fase di elevata volatilità e incertezza, si trova ora in una situazione in cui i rendimenti si sono stabilizzati su livelli più bassi rispetto al picco del 2023. Questo scenario obbliga gli investitori a valutare con attenzione le loro scelte di portafoglio, privilegiando titoli che possano garantire un rendimento adeguato senza esporsi a rischi eccessivi.

In particolare, i bond sovrani come quello in esame, pur presentando un certo grado di rischio legato alla durata e alle condizioni di emissione, offrono una soluzione interessante per chi è disposto ad accettare una maggiore volatilità in cambio di un rendimento superiore alla media di mercato.

La possibilità di investire in un titolo con una scadenza a lungo termine e con una cedola fissa competitiva rende questa obbligazione adatta anche a quegli investitori che cercano stabilità nei flussi di cassa e protezione dal rischio di cambio.